Los resultados que obtuvo el PAN en las últimas elecciones, como las de Coahuila, ni siquiera superan el límite del ridículo.

Le detallo lo anterior en forma grotesca para que sepamos de qué tamaño será la carga que tendrá la nueva dirigencia azul, la que es electa este domingo 5 de julio.

Lo duro para ellos es que ni siquiera importa si son los cabecistas o los trukistas los ganadores, la división está garantizada luego de la lucha interna por la dirigencia estatal que incluso ha derivado en acusaciones mutuas de narcopolítica.

Y no cierre los ojos ni piense con egoísmo, esta situación nos daña a todos porque lo ideal es que el PAN, como partido, recupere la fuerza que tuvo durante el sexenio pasado, porque a los pueblos les conviene que los hombres y mujeres del poder tengan contrapesos reales, que existan personajes capaces de señalarles lo bueno y lo malo, de encauzar las expresiones de las minorías que no encuentran refugio ni respuesta en Morena, porque ha de saber que esa tarea no es cualquier cosa, al contrario, se hace necesaria para conservar la paz social y para que el poder se ejerza con mayor responsabilidad.

Para desgracia de la democracia tamaulipeca quienes vienen por el PAN seguirán un periodo de lucha entre ellos, la vida interna es de enfrentamientos lo que hace difícil que el próximo año lleguen a tener la posibilidad de ganar una diputación federal de mayoría en Tamaulipas o, por lo menos, de ocupar más de un lugar, no plurinominal, en el Congreso de Tamaulipas desde donde se podrían mover en busca de recuperar glorias pasadas.

Dudamos, en este momento, que alguna (y los algunos detrás de ellas) de las aspirantes a la dirigencia estatal del PAN tenga el sano deseo de darle a los tamaulipecos una puerta más que tocar, un espacio donde puedan reclamar lo que les corresponde, ellas y sus patrocinadores andarán en la pelea por la candidatura a la gubernatura en 2028 y, antes, por ser candidatos a los puestos de poder que se elegirán en 2027.

El PAN es muy importante para la vida democrática del país, más de Tamaulipas, no existe duda de ello, pero también existe la certeza de que las ambiciones de quienes lo dirigieron o gobernaron en su nombre, o cobijados por sus siglas, lo han destruido (nomás acuérdese de Fox y Calderón en lo nacional, o de Cabeza N), todo indica que, venga quien venga a su presidencia estatal, los azules siguen con el riesgo de ser enterrados en menos de dos años a menos de que la presidenta electa sorprenda abriendo la participación y el partido a quienes en realidad lo hicieron grande y tienen deseos de recuperar esos tiempos.

La inexistencia de una oposición pone en peligro a México y a Tamaulipas, una presidencia omnipotente es peligrosa, por eso la necedad y la necesidad de que los azules curen pronto sus heridas, entren en un periodo de reconciliación que haga emerger nuevos liderazgos.

Creemos que el PAN más enlodado, el que solo representa todos los vicios, el que hartó y fue echado del poder después de un sexenio de mal gobernar Tamaulipas, no puede regresar, y no digo que alguna de las candidatas lo represente, solo que tienen la urgencia de reconciliarse pronto para que no sigan con sus desacreditaciones intestinas que solo hacen percibir un partido tomado como rehén por delincuentes disfrazados de políticos.

Quien gane debe comenzar por atender a su militancia, ya no por ningunearla.

Igualmente debe evitar darle puestos con presupuesto a patrocinadores con dinero de dudosa procedencia o a las esposas, hermanas, hijas, hijos, hijastros, novios, novias, amantes, compadres, socios o cómplices de los encumbrados. Exacto, deben ser diferentes al PAN del prófugo.

Sigue superar el riesgo de la traición en las candidaturas para las elecciones de 2027 y 2028, pero escuchando a todos, incluyendo todos los intereses, puede hacer algo mejor.

Por lo pronto, quien gane debe evitar que el prófugo y sus secuaces se fortalezcan al interior del PAN y fantaseen, unos y otros, con encabezar las listas plurinominales en la elección de 2027, porque se van a topar con que el pueblo los odia y terminarán convirtiéndose en una oposición más cómoda y en peligro de extinción.

Es obvio que del lado azul la dirigencia estatal que viene será, por fuerza, mejor que la actual, pero los cambios a medias no funcionan, menos en un partido que requiere inteligencia, trabajo y no solo políticos que buscan cargos donde enriquecerse.

La siguiente presidenta del PAN debe convencer de que obedecerá a la militancia y no al prófugo, será una labor titánica porque, además, es probable que, cuando estén en plena campaña del 2027, les sigan saliendo señalamientos, y todos serán creíbles porque irán dirigidos a un grupo de negro historial, el de Cabeza N.

Las elecciones que disputarán en el futuro serán muy complicadas e incluso puede ser que ya estén perdidas, pero algo lograrán recuperar si el daño no es irreversible, si son capaces de respetar a la militancia azul en la selección de candidatos para 2027 y de reconciliarse las cúpulas.

Hoy, sin siquiera tomar en cuenta quién ganó la elección interna, se puede decir que el Partido Acción Nacional está en riesgo, incluso de quedarse sin diputados federales, sin alcaldes y sin diputados locales y obviamente el más contento es el morenismo y el grupo autodenominado la Cuarta Transformación, que ve reducirse a su oposición y aumentar la oportunidad de ganarlo todo en las elecciones de 2027 y 2028, lo hacen aprovechando los yerros de quienes se presumían firmes en un segundo lugar de las preferencias electorales en Tamaulipas y que hoy ni siquiera entendieron que la ropa sucia se lavaba en casa, que lo que se dijeran y acusaran quedará como archivo a utilizarse en las elecciones que vienen…

RECTOR DE LA UAT PRESENTA AVANCES DEL ATLAS DE RIESGOS ANTE EL GOBERNADOR EN LA MESA DE PAZ… En un claro testimonio del compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con el bienestar y la seguridad de la sociedad, el rector Dámaso Anaya Alvarado participó este viernes en la reunión de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

Durante el encuentro, desarrollado en las instalaciones del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), Dámaso Anaya presentó los significativos avances en la elaboración del Atlas de Riesgos Hidrometeorológicos, un proyecto que inicialmente dará cobertura a 33 municipios de la entidad.

El rector destacó ante los integrantes de la mesa que esta iniciativa se perfila como el estudio más completo y detallado desarrollado en la entidad en materia de prevención de riesgos por fenómenos climáticos.

Subrayó que, a través de la Dirección General Técnica y sus centros especializados, el Instituto de Geomática y Gestión Territorial, y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), la academia pone al servicio del estado metodologías de alta precisión y estudios de gran detalle territorial. Lo anterior permite realizar modelaciones sumamente realistas de inundaciones provocadas por lluvias, desbordamientos de ríos y lagunas, así como por marea de tormenta.

Con el desarrollo de este instrumento, la UAT aporta al Gobierno del Estado una herramienta indispensable para la planeación gubernamental y estratégica, la cual trasciende su valor como un logro estrictamente científico.

De acuerdo con lo expuesto por el rector en este encuentro, la implementación de este atlas facilitará la identificación precisa de las zonas con mayor vulnerabilidad dentro del territorio tamaulipeco, al tiempo que permitirá estimar de manera anticipada los posibles daños económicos y materiales asociados a distintos escenarios de inundación.

Asimismo, esta aportación de la máxima casa de estudios fortalecerá de manera sustancial las tareas conjuntas en materia de prevención y protección civil, robusteciendo los planes de mitigación ante contingencias climáticas.

El rector enfatizó que el proyecto desarrollado por investigadores de la UAT incorpora un profundo análisis de las localidades alejadas de las cabeceras municipales, ampliando significativamente la cobertura de la información y garantizando que el conocimiento científico respalde la toma de decisiones en favor de las comunidades más vulnerables de la entidad.

Con la presentación de este proyecto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su política institucional de poner la ciencia, la ingeniería y la investigación de vanguardia al servicio de la sociedad, contribuyendo directamente a salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias tamaulipecas.

IMPULSA TAMAULIPAS LA COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA CON AVANCES DEL PUERTO DEL NORTE EN MATAMOROS… La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destaca el potencial ante líderes nacionales de organizaciones empresariales

Para fortalecer la competitividad logística, impulsar el comercio exterior y consolidar nuevas oportunidades de inversión en la frontera norte de Tamaulipas, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, participó en la reunión de trabajo realizada en las instalaciones del Puerto del Norte de Matamoros, ante más de 80 representantes de organismos empresariales, autoridades federales, empresarios y líderes del sector productivo.

La titular de la dependencia estatal destacó que el Puerto del Norte es uno de los proyectos estratégicos del gobernador Américo Villarreal para ampliar la capacidad logística de Tamaulipas, fortalecer la conectividad del norte de México y generar condiciones que permitan atraer más inversiones, detonar nuevos empleos y aprovechar la ubicación privilegiada del estado en el intercambio comercial con Estados Unidos.

“Desde agosto del año pasado, el Puerto de Altura de Matamoros inició operaciones, marcando el inicio de una nueva etapa para el desarrollo logístico y económico de nuestra entidad”, expresó Cantú Deándar.

Durante el encuentro, las y los participantes conocieron los avances, la visión de desarrollo y los planes previstos para la consolidación de este importante nodo logístico, considerado clave para el crecimiento económico de Matamoros, la región fronteriza y el comercio exterior de Tamaulipas.

El director general del Puerto del Norte, Gustavo Guzmán Fernández, presentó los avances registrados en el desarrollo del proyecto, así como las acciones de infraestructura contempladas para los próximos meses.

La reunión contó con la participación de destacados líderes empresariales y representantes de organismos nacionales, entre ellos Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX; Humberto Martínez Cantú, presidente nacional de INDEX; Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI; José Enrique Ramos

Rivera, vicepresidente nacional de Delegaciones de CANACINTRA; Juan Pablo González Martínez, presidente estatal de CANIRAC; Pablo Haro Panduro, vicepresidente nacional de CMIC; Rómulo Mejía Durán, vicepresidente nacional de CANACAR; Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM; y Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo del Estado de Coahuila, quienes conocieron los avances y perspectivas de desarrollo del Puerto del Norte como plataforma estratégica para el comercio exterior y la competitividad regional.

Cantú Deándar expresó que el Gobierno de Tamaulipas impulsa una visión de desarrollo basada en infraestructura estratégica, coordinación institucional y acompañamiento al sector empresarial, con el propósito de fortalecer la inversión, la competitividad y la generación de bienestar en las distintas regiones del estado.

El Puerto del Norte es una infraestructura clave para ampliar las capacidades logísticas de Tamaulipas y seguir generando condiciones favorables para la inversión y el empleo, en línea con la visión de desarrollo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

REFUERZA LALO GATTÁS CONSERVACIÓN DE CALLES DE VICTORIA… La rápida erosión en la infraestructura vial, permitió a la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria retomar en distintos sectores de la ciudad el programa de rehabilitación de carpeta asfáltica dañada por las recientes lluvias.

En atención a la instrucción del alcalde Lalo Gattás, se concluyó el recarpeteo asfáltico en la calle 13, entre Conrado Castillo y Veracruz, de la colonia San Francisco; y se avanza en el proyecto de pavimentación de siete cuadras en el fraccionamiento Las Misiones.

Con acciones de bacheo, en la primera semana de julio se repararon 340 metros cuadrados de superficie de rodamiento averiado, en beneficio de 2,200 beneficiarios de la zona centro, avenidas de mayor trafico, calles de siete colonias y fraccionamientos.

Las cuadrillas de bacheo, trabajaron en tramos de la avenida 17 Francisco I. Madero; calle Berriozábal del Fracc. Comercial 2000, frente a la Central de Autobuses; calle Primera Diagonal y 8 del Fracc. Los Arcos; calle 16, entre libramiento N. Unidas y La Salle del Fracc. Montes Altos.

La jornada semanal, concluyó con acciones en la calle 13 de la colonia San Francisco; en las calles entre 9 y 12 del Fracc. Sierra Gorda, calle 28 y 29 Hidalgo de la colonia Miguel Alemán; y el rastreo y nivelación de 28,000 metros cuadrados en 34 calles, 3 áreas verdes en beneficio de 3,800 ciudadanos de nueve colonias y tres ejidos del área rural.