¿Tuvieron que pasar poco más de 10 años, para que el clan Cabeza de Vaca, perdiese el control político del PAN en nuestro estado? Al menos, eso es lo que parece por ahora. Habrá que ver como evolucionan las cosas.

Por lo pronto, este fin de semana, la democracia interna de dicha organización política, se perfilaba como una fuerte debacle para el núcleo cabecista. De ser así, estaríamos ante una era emergente, donde sin duda, el panismo tamaulipeco se oxigenará con nuevas alianzas, y una tendencia de mayor apertura y fortalecimiento, en el ámbito de la militancia.

Por Cierto que entrevistamos al líder panista del sur Jesús Nader Nasrrallah. Y el manifiesta que los tiempos de la confrontación y el conflicto en el PAN han quedado atrás. En este contexto, Chucho Nader hizo un llamado a la militancia panista en el estado para que, de ahora en adelante se privilegie la unidad. Y que el PAN recupere la fuerza que antaño tuvo. El ex alcalde tampiqueño, quien ha levantado de nuevo la mano para ir por la alcaldía, dijo que la de este domingo en el sur, ha sido una copiosa votación interna para el panismo. Como ya se sabe, Nader y Verastegui, han forjado una poderosa alianza, hacia el interior de su partido.

Un gran mérito, sin duda para el Truko Verastegui, dado que sigue contando con una base de apoyo, en la que destacan alcaldes, ex alcaldes y legisladores, así como la dirigencia de los comités municipales del PAN. En lo relativo a los pueblos pequeños, se habla de una estructura superior a los 9 mil militantes.

En medio de todo este escenario, una de las preguntas pertinentes es la siguiente:

¿Después de la elección de este domingo en Tamaulipas, habrá un antes y un después, en la relación de Cesar El Truko Verastegui, con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca?

No lo sabemos.

Lo que sí es un hecho, es que la relación entre ambos personajes de la narrativa panista, en la última década, quedará muy lastimada, por la forma agresiva en que los texanos buscaron ensuciar la imagen del grupo Verastegui.

Por ahora, muy cerca de que culmine la jornada dominical, que formalmente cerrará alrededor de las 4 de la tarde, la fórmula que se perfila como ganadora, es la de Verastegui-Gloria Garza. Los resultados podrían develarse ya desde las seis de la tarde de este día. De ser así, la nueva dirigencia estatal del blanquiaziul quedaría en manos del grupo Xicotencatl.

Cuando se pensaba que el ala truquista perdería el registro interno, y de esta manera los cabecistas se saldrían nuevamente con la suya, y mantendrían el cacicazgo en el PAN Tamaulipas, el CEN panista validó la planilla del Truko. Esto último obedeció a que dicho grupo corrigió y sustituyó al cuadro político, motivo de la impugnación ante la cúpula de Acción Nacional.

Hay que aclarar que, tercos como son los cabecistas, no se quedaron contentos con la derrota, y ahora han impugnado la elección ante la sala regional del TEPJF.

Lo anterior, es un lastimosa evidencia de que el exgobernador Cabeza de Vaca no se resigna a perder en las urnas. O sea los cabecistas no respetan los resultados de la democracia interna. Y ahora buscarán ganar en la mesa.

De confirmarse en unas horas más, el triunfo del Truko, en el PAN Tamaulipas, entonces podremos dar como un hecho que, aunado a la habilidad y el trabajo político del grupo Xicotencatl, también pesó en su favor, la animadversión ciudadana en contra del grupo cabecista.

Actualmente, el grupo Cabeza de Vaca es considerado en nuestro estado y en el país, como una de las facciones más nocivas y violentas en la historia del panismo nacional.

Su tendencia al choque y a la confrontación, en todo lugar, y tanto de manera externa, como de manera interna, los convierten en un grupo anti político, que no admiten otra verdad, que la suya propia.

El mismo Truko los padeció en el pasado sexenio, en el cual el clan Cabeza buscó que el malo de la película fuese Cesar Verastegui. Desde el poder, los brothers texanos construyeron una narrativa, en la cual, quien recibía los ataques era Verastegui Ostos, mientras que ellos se dedicaban a hacer negocios.

De hecho, para nadie es un secreto que, en el inicio del sexenio 2016-2022, a la hora de asignar a los integrantes del nuevo gabinete azul, desde las alturas se buscó que el Truko fuese a la Secretaría de Desarrollo Rural, tratando de asignarle un papel secundario en el nuevo orden político.

Pero finalmente ocupó la Secretaría General de Gobierno.