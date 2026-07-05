Ataque contra elementos de la Guardia Estatal movilizó a corporaciones de seguridad durante la madrugada; aseguraron armas y un vehículo.

Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Estatal y un grupo de civiles armados dejó como saldo un presunto agresor sin vida, tres personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, además de una camioneta, durante la madrugada de este domingo en la capital tamaulipeca.

De acuerdo con información difundida por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana en el cruce del Eje Vial General Lázaro Cárdenas y el bulevar Adolfo López Mateos, luego de que corporaciones estatales atendieran un reporte ciudadano.

Al llegar al sitio, los agentes fueron agredidos con disparos por civiles armados, por lo que repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos.

Tras controlar la situación, las autoridades aseguraron una camioneta y diversas armas de fuego. En el lugar quedó sin vida uno de los presuntos atacantes, mientras que tres hombres fueron detenidos para ser puestos a disposición de las autoridades competentes.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los implicados.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían reportado elementos de la Guardia Estatal lesionados ni revelado la identidad de las personas detenidas.