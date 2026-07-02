Ante la temporada de huracanes 2026, Tamaulipas instaló un Puesto de Comando y un nuevo sistema de alertamiento celular para mitigar riesgos por los hasta 8 ciclones previstos. El Gobierno estatal y la Federación coordinan esfuerzos mediante monitoreo en tiempo real y el análisis técnico de zonas vulnerables para garantizar la seguridad de la población.

Por: Julio Manuel Loya Guzmán

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el inicio oficial de la temporada de huracanes 2026, las autoridades han elevado la guardia. Ante el pronóstico de una actividad ciclónica intensa, el Gobierno de Tamaulipas y la Federación han instalado un Puesto de Comando estatal, marcando el comienzo de una estrategia coordinada para proteger a la población ante cualquier amenaza hidrometeorológica.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Américo Villarreal Anaya, en conjunto con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, presentó las herramientas con las que el estado hará frente a la temporada. La mayor novedad es un sistema de alertamiento temprano vía telefonía celular, diseñado para enviar avisos masivos y en tiempo real a los ciudadanos que se encuentren en zonas de riesgo.

Pronóstico de riesgo El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta un escenario activo para este año, con un total de 36 ciclones en aguas mexicanas. De estos, se espera que entre 18 y 21 sistemas se gesten en el Atlántico, impactando a Tamaulipas con al menos 7 u 8 eventos, ya sea de forma directa o indirecta.

El desglose de los posibles fenómenos es el siguiente:

Entre 9 y 10 tormentas tropicales.

De 5 a 6 huracanes de categoría 1 o 2.

Al menos 5 huracanes mayores, alcanzando categorías 3, 4 o 5.

Acciones preventivas Con el objetivo de blindar a los municipios más vulnerables, la titular de la CNPC entregó el Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos, un diagnóstico científico que detalla puntos críticos en cuencas y zonas susceptibles a inundaciones y deslizamientos. Con base en este documento, se ha solicitado a los alcaldes intensificar los recorridos preventivos y el perifoneo en las comunidades con mayor exposición al peligro.

El gobernador Américo Villarreal destacó la alineación total con la estrategia federal liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “En Tamaulipas estaremos preparados y dispuestos a la coordinación”, subrayó el mandatario, reafirmando que el Puesto de Comando servirá como el eje de comunicación entre los tres niveles de gobierno, la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional, Conagua y la CFE.

Para mantener a la ciudadanía informada, el estado puso a disposición el portal clima.tamaulipas.gob.mx, donde se puede consultar el monitoreo de temperatura, velocidad del viento y presión atmosférica en tiempo real.

Lista de nombres para el Atlántico 2026 Las autoridades recordaron que los nombres designados para esta temporada son: Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Francine, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie y William.