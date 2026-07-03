El partido de octavos de final entre México e Inglaterra sufrió una modificación de última hora debido a condiciones climáticas adversas. El encuentro ahora se disputará al mediodía del domingo 5 de julio.

El esperado duelo entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 tuvo un ajuste inesperado en su programación, generando atención entre aficionados y medios internacionales.

La organización del torneo confirmó que el partido fue reprogramado debido a pronósticos de tormenta eléctrica en la zona del estadio, lo que obligó a adelantar el horario del encuentro para salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

El enfrentamiento entre México e Inglaterra se disputará ahora este domingo 5 de julio a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), en sustitución del horario original que estaba previsto para las 18:00 horas.

El cambio se realizó de manera preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para la tarde-noche, que podrían representar riesgos durante la realización del evento.

A pesar del ajuste en el horario, la cobertura del partido se mantiene sin cambios y podrá seguirse en distintas plataformas de televisión abierta y paga:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX

El encuentro mantiene una enorme expectativa deportiva, ya que México busca avanzar a los cuartos de final del torneo, instancia que nunca ha logrado superar en su historia mundialista.

Por su parte, Inglaterra llega como uno de los equipos más sólidos del campeonato, lo que convierte este enfrentamiento en uno de los más atractivos de la fase de eliminación directa.

El cambio de horario no disminuye la tensión ni la importancia del compromiso, que ahora se jugará en condiciones distintas, pero con el mismo objetivo: un lugar en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas