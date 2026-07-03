Altamira, Tamaulipas.Julio 03 de 2026- Para que los proyectos estratégicos aprobados recientemente por la Federación en materia de electricidad y energía renovable, así como los que se encuentran en construcción en Tamaulipas, tengan la participación de las empresas, negocios y proveeduría local en toda la cadena de valor, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, dentro de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Altamira, realizó la Primera Reunión de Trabajo con empresas operadoras de Electricidad y Energías Renovables, rumbo a la conformación del Clúster Energético de Tamaulipas.

La reunión fue presidida por el secretario Walter Julián Ángel Jiménez, quien externó los objetivos trazados por el gobernador Américo Villarreal, en materia de desarrollo y crecimiento económico para mostrar las capacidades que tienen las empresas de Tamaulipas para su incorporación en los grandes proyectos de energía.

“Tamaulipas fue conceptualizado como un productor primario, aquí la energía se generaba y se exportaba. Esto será diferente, estableciendo condiciones para la instalación de nuevos parques eólicos, fotovoltaicos y plantas de ciclo combinado, que obedezcan a un esquema de planificación económica, donde las entidades que reciban inversiones crezcan a la par con empresas operadoras, desarrolladores, industria local, academia, todos juntos para lograrlo”, señaló.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, detalló que el Clúster de Electricidad y Energías Renovables será una plataforma que concentre información estratégica que permita identificar oportunidades de colaboración entre todos los actores que participan en el sector eléctrico.

Durante la reunión, las empresas COX, Cúbico, Solarig, Valia Energía, Quantum Energía y Grupo Pantaleón presentaron el trabajo que desarrollan, así como los servicios que requieren, poniendo sobre la mesa sus necesidades para que las empresas y proveeduría local puedan satisfacer esas demandas.

Asimismo, el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles de la SEDENER, presentó el Sistema de Información Energética del Estado de Tamaulipas (SIEET), como una herramienta estratégica para la toma de decisiones en electricidad y energías renovables, una plataforma única que solo el estado de Tamaulipas tiene.

Esta primera sesión tuvo la participación del secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel; el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón; la rectora de la UT Altamira, Mara Grassiel Acosta; Humberto Jasso Guerrero, director de programas y proyectos para empresas en crecimiento de la Secretaría de Economía Estatal; Consuelo Lara, directora general del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el diputado, Adrián Cruz Martínez; la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo; el diputado Marcelo Abundis; así como representantes de las empresas Cox, Cúbico, Solarig, Valia Energía, Quantum Energía, Grupo Pantaleón; academia y clústeres del sur del estado.