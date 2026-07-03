Ciudad Victoria, Tamaulipas.Julio 3 de 2026- Con el impulso de la administración estatal, se fortalece la investigación científica en enfermería, dijo la directora General de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, al poner en marcha la segunda edición del Seminario de Investigación en Enfermería “La investigación como pilar para la excelencia del cuidado”.

Con la representación del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, la directora General de Enfermería dijo que, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la producción científica de Tamaulipas registra hasta el momento 6 artículos científicos publicados, 13 comunicaciones orales, 20 ponencias en congresos, 35 capítulos de libros, y 96 posters científicos en encuentros nacionales e internacionales.

“Para el gobernador, la salud de la población es una preocupación apremiante, y con este tipo de eventos, en donde la investigación representa un pilar fundamental para la transformación de los servicios de salud, nos permite cuestionar la práctica, generar evidencia e innovar en los procesos de atención para ofrecer cuidados más seguros, humanizados y de mayor calidad, así como obtener el liderazgo en cualquier proceso”, destacó.

Reconoció el trabajo de todos los participantes que, convencidos de que investigar es una responsabilidad compartida y una oportunidad de mejora para transformar el sistema de salud.

“La investigación no solo genera conocimientos, transforma realidades e impulsa la renovación, y con las conferencias, ponencias y exposiciones que en este encuentro académico se presentan, enriquecerán la práctica, las capacidades y hacer de la investigación una herramienta permanente”, dijo.

El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de esta ciudad, se presentaron las ponencias “Percepción del cuidado enfermero en pacientes hospitalizados¨; “Incidencia de Infección Asociada a Catéter Venoso Central¨; “Evidencias Científicas, Políticas, Implementación en la Práctica y Horizonte Futuro de la Prescripción de Enfermería en España y Europa”, entre otros temas.