Estudiantes de posgrado de la UAG, egresados, profesores y colaboradores visitaron Brimex Energy, viaje en el que también hicieron networking

Como parte de su formación en la iniciativa Leadership Network UAG, en temas de liderazgo, networking, innovación y sostenibilidad, estudiantes de posgrado, egresados, profesores y colaboradores de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) realizaron una visita empresarial a Brimex Energy, empresa mexicana líder en bioenergía y economía circular, ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco.

La jornada fue encabezada por el Mtro. Guillermo Chaim Serrano, CEO de Brimex Energy, quien compartió la visión, retos y logros de una organización que ha logrado transformar residuos orgánicos e industriales en soluciones sustentables de alto impacto, como energía limpia, biometano y biofertilizantes.

Además del conocimiento técnico adquirido los asistentes pudieron fortalecer relaciones profesionales, esto a través de convivencia y el intercambio de experiencias, por lo tanto, ampliar su red de contactos, generar nuevas conexiones y acercarse a líderes empresariales comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible.

Sobre la iniciativa

En Leadership Network UAG las mejores oportunidades nacen cuando el aprendizaje trasciende las aulas. Por ello, esta iniciativa impulsa experiencias que acercan a la comunidad UAG a empresas referentes en sus sectores, promoviendo el networking, la colaboración interdisciplinaria y la vinculación con el entorno productivo.

Como parte del cierre de esta experiencia, el Mtro. Guillermo Chaim extendió una invitación a la emblemática Hacienda Sepúlveda, donde los asistentes pudieron conocer parte de la historia y el patrimonio de la región, en el que complementaron una jornada que fortaleció su conocimiento académico, lazos profesionales y humanos que distinguen a la comunidad UAG.

Los promotores de este leadership agradecieron a Brimex Energy y al Mtro. Guillermo Chaim Serrano por abrir las puertas de su organización y contribuir a la formación de líderes preparados para generar un impacto positivo en sus organizaciones y en la sociedad.