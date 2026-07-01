Elementos de Apoyo Carretero brindaron asistencia a un automovilista cuyo vehículo presentó una falla mecánica mientras circulaba por esta vía federal.

Palmillas, Tamaulipas.– Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendió a un conductor que quedó varado sobre el kilómetro 90 de la Carretera Federal 101, en el municipio de Palmillas, luego de que su unidad presentara una falla inesperada.

El hecho ocurrió a la altura del Puente Santiaguillos, donde el automovilista informó a los elementos que su vehículo dejó de funcionar de manera repentina, por lo que tuvo que detener la marcha para evitar algún riesgo.

Ante la situación, los integrantes de la Guardia Estatal brindaron apoyo al ciudadano al movilizar la unidad hacia un punto seguro, con el objetivo de liberar la zona de circulación y prevenir algún incidente vial.

Posteriormente, los oficiales apoyaron para reactivar el vehículo mediante el paso de corriente, permitiendo al conductor continuar con su trayecto.

Finalmente, se proporcionaron los números de emergencia 911 y 089 para solicitar apoyo en caso de presentarse alguna situación que requiera atención inmediata.