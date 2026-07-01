El objetivo es incentivar las dinámicas familiares positivas

Ciudad Madero, Tamaulipas.Julio 01 de 2026– Como parte de las actividades para fortalecer los vínculos familiares entre adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en el municipio de Altamira, celebraron un partido de fútbol playero.

La sede de esta actividad recreativa fue la Plaza Gobernadores en Playa Miramar, y participaron menores de edad en proceso de reinserción social junto a sus padres.

El encuentro se realizó en el marco del Mundial Social, al ser nuestro país una de las sedes del Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

Además de promover el uso de espacios públicos para la actividad deportiva, este partido tiene el objetivo de incentivar las dinámicas familiares positivas e involucrar a las personas cuidadoras en el proceso de reinserción social de las y los menores de edad.