Autoridades y representantes de distintos sectores coordinan estrategias de prevención para disminuir percances viales, domésticos y laborales, fortaleciendo la seguridad y la cultura de prevención en Tamaulipas.

Palmillas, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y reducir la incidencia de accidentes, personal de la Guardia Estatal participó en la reunión trimestral del Comité Municipal de Prevención de Accidentes (COMUPRA) en Palmillas.

Durante este encuentro se analizaron y reforzaron estrategias de colaboración entre autoridades y sociedad civil enfocadas en disminuir riesgos en distintos entornos, como carreteras, hogares, centros de trabajo y espacios públicos.

Entre los acuerdos establecidos se contempla el impulso de campañas de concientización vial, así como una mejor coordinación con instituciones de salud y cuerpos de auxilio para agilizar la atención ante situaciones de emergencia.

La Guardia Estatal destacó que este tipo de mesas de trabajo permiten fortalecer la preparación operativa de sus elementos, mejorar las labores de vigilancia y promover acciones que contribuyan a la protección de la población.

Asimismo, se planteó reforzar la capacitación dirigida a conductores de transporte público y motociclistas, con el propósito de fomentar hábitos responsables y una cultura preventiva que ayude a salvaguardar la integridad de las familias.

En la reunión participaron representantes de salud pública, la coordinación de alcoholes de Palmillas, integrantes del Cabildo, el Sistema DIF Municipal y el Instituto de la Mujer, quienes sumaron esfuerzos para fortalecer las acciones de prevención en el municipio.