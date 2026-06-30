Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Sobrino de tigre pintito? parece. Siempre el agandalle en lo oscurito, buscando impunidad.

Los primeros datos dicen que el sobrino incómodo de Xicoténcatl, Eduardo Verástegui, recibió 6.9 millones de pesillos procedentes de una firma gringa, en apoyo a su precandidatura a la Presidencia en 2024.

El artista cañero, ex amigo de Donald Trump, se habría beneficiado con 525 mil dólares de la empresa Partner 305LLC, con sede en Miami.

Se la quitó con que fue un préstamo, a lo cual el INE ordenó hacer una investigación más profunda en la idea deconfirmar que el billete fue ilícito, como sospechan. Los políticos mexicas tienen prohibido recibir subsidios del extranjero para proselitismo.

Verástegui -de filiación política ultraderecha- recibió depósitos en octubre y diciembre de 2023 en una cuenta debanco. Luego mandó el billete a la asociación civil en que se apoyó para reunir las firmas que le permitieran ser candidato a Palacio Nacional.

Ocultó al INE movimientos bancarios, pero cometió errores.

Pues bien, este uno de julio el TRIFE abordará sobre la impugnación sui géneris: Apelación del sobrino incómodo (de Don Truko) para urgir al INE a resolver juicio sancionador oficioso en su contra.

Como es el estilo de la casa, Lalo presentó estados de cuenta de banco incompletos, testados, tachados en ciertas líneas. Sin embargo el consejero Martín Faz encontró que el texto era recuperable. Lo hicieron los técnicos.

Le urge que el tema de resuelva ¿quiere ser candidato en 2027?.

El TRIFE no resolverá en definitiva sobre el expediente SUP-RAP-156/2026. Solo dirá si el Instituto debe acelerar el proceso y, en su caso, darle un plazo razonable.

Y en Tamaulipas no ha pasado desapercibida la relación del jefe del nuevo partido político Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, con el ex Gobernador Francisco García.

Hay quienes afirman que al ex le vale gorro perder la dirigencia estatal del Pan. Ya trabaja con Somos, que a partirde julio comenzará recibir subsidio millonario del gobierno.

Es posible. La política cabecista es utilizar a personas ygrupos y, cuando ya no le sirven, tirarlos al basurero como hicieron con la Columna Cívica Pedro J. Méndez.

Acosta, ex dirigente nacional del PRD, fue empleado de Cabeza. Le entregó nombramiento como representante delGobierno de Tamaulipas en la ciudad de México el 26 de agosto del 2021. Cobró hasta final del sexenio.

Tienen una relación política desde la campaña del 2016. Se hicieron muy amigos, casi hermanos, y es fecha que Don Lupe visita a Don Pancho en el Valle de Texas, como ellos mismos publicaron en redes el 4 de agosto de 2024, teniendo como escenario un restaurante de McAllen.

La convivencia de los grandes amigos continuó el 19 de agosto de 2025 cuando Vaca publicó reunión con Acosta, Javier Lozano y Federico Doring, también en los Estados Unidos.

¿Cabeza detrás de Somos México? Casi seguro. Hay quienes aseguran -sin confirmar- que aportó billete para el financiamiento de la jornada de registro, y cobrará muy bien su factura.

Pronto sabremos de la influencia de FJGCV en el nuevo partido. Hasta podría ser candidato a diputado federal por “lista”, o alguien de su familia, carnales o los hijos.

La elección interna panista es el siguiente domingo. No hay competencia porque las dos planillas proceden del mismo establo, gente cabecista, pero una más cercana al corazón del que sigue manejando al partido.

Crónicas periodísticas hablan de Brandon Cisneros como delegado regional de Acosta Naranjo en laa región. Otra es Rosario Vargas Sánchez, responsable de la estructura y registro, pero no se duda que al rato aparezcan apellidos García y Leal, Coss, Peña o Verástegui.

Hablando de suspirantes por la candidatura de Morena a la gubernatura, apuntar que Don Rodolfo González Valderrama se dice listo para volver a competir por la interna en 2028. Así se lo confirmó al periodista Armando Orta en entrevista que sostuvieron en Cdmx.

Nació en Tampico en abril de 1956, es decir, acaba de cumplir los primeros 70 añitos, lo cual no es impedimento mientras permanezca lúcido. La constitución señala mínimo de edad, pero no un máximo. Si de chiripa se le hace, estaría rindiendo protesta con cerca de los 73 en la espalda.

Luego de abrir la boca, las críticas vienen porque solo se acerca al árbol (a territorio) cuando hay algo que puede cortarle.

Tenía toda su vida fuera de Tamaulipas, hasta que se acordó que nació en Tampico y quiso ser candidato en 2021. Hizo que lo nombraran delegado de Programas Federales, pero fracasó.

Luego de la derrota se fue a la gran capital, donde ha hecho su vida. Regresa cuando vienen los procesos 2027 y 28´ ¿así o más oportunista?.

El Congreso del Estado, liderado por Humberto Prieto Herrera, cerró periodo ordinario y nombró Comisión Permanente. Los diputados realizaron intensa actividad (periodo que arrancó el 15 de enero): Expidieron 393 decretos, 86 puntos de acuerdo y aprobaron 423 dictámenes en comisiones. Recepcionaron 543 iniciativas. Aprobaron 5 nombramientos de servidores públicos del orden estatal.

Hicieron una legislatura cercana a la ciudadanía con sesiones itinerantes y los parlamentos infantil y juvenil.