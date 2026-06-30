Elementos de Apoyo Carretero auxiliaron a una conductora y sus acompañantes tras una falla mecánica en un neumático, como parte de las acciones de proximidad y seguridad en vialidades de Tamaulipas.

Soto la Marina, Tamaulipas.- Una familia que quedó detenida a un costado de la Carretera Federal Costera del Golfo recibió apoyo oportuno por parte de personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, luego de sufrir una falla mecánica mientras se trasladaba por esta vía.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 146, donde elementos de la Estación Segura B2 realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a una mujer que solicitaba ayuda cerca de la cinta asfáltica.

De acuerdo con el reporte, la conductora viajaba acompañada por dos mujeres y tres menores de edad, quienes se desplazaban desde el municipio de San Fernando con destino a Tampico cuando uno de los neumáticos presentó una avería.

Ante la situación, los integrantes de la Guardia Estatal brindaron asistencia y realizaron el cambio de la llanta utilizando las herramientas necesarias, permitiendo que la familia retomara su trayecto con seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó que estas acciones forman parte de los programas de proximidad social y del trabajo permanente de vigilancia y apoyo a las personas que transitan por las carreteras del estado.