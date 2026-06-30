El Congreso del Estado eligió, mediante votación por cédula en urna, a las y los integrantes de la Diputación Permanente que dará seguimiento a los trabajos legislativos durante el receso del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

La Diputación Permanente quedó integrada por la diputada Lucero Deosdady Martínez López como presidenta; los legisladores Claudio Alberto De Leija Hinojosa y Gerardo Peña Flores como secretarios; las legisladoras Eva Araceli Reyes González, Francisca Castro Armenta, Mayra Benavides Villafranca y Mercedes del Carmen Guillén Vicente como vocales; y como suplentes, la legisladora Patricia Mireya Saldívar Cano, junto con Elifa Gómez Lozano y Juan Carlos Zertuche Romero.

Este órgano legislativo dará continuidad a las funciones del Congreso durante el periodo de receso, del 30 de junio al 30 de septiembre del presente año, así como a la atención de los asuntos que requieran resolución.