Esto ya lo habíamos dicho, pero la verdad es que en estos tiempos donde el stress, prisas, desilusiones, que se cree no hay motivos ni siquiera para sonreír es cuando vale recordar que la vida tiene sentido y motivo.

Por más oscuro que sea el panorama siempre se le debe arrancar a la vida chispazos de felicidad y sonreír, pues la sonrisa es la alegría del alma.

Cierto es que una sonrisa no tiene precio, y, sin embargo, su valor es incalculable, permite ver el mundo de mejor manera, da valía a quienes la reciben y a quienes la dan.

Además, nadie es tan rico que no necesite que le regalen una sonrisa y nadie tan pobre que no pueda obsequiarla.

La sonrisa es el idioma universal, es el lenguaje de la amistad, del amor, no distingue credos, colores, ideologías o condiciones sociales, tiene la fuerza para lograr lo que a veces las palabras no consiguen.

Una sonrisa no tiene tiempos ni espacios, llega a la menor provocación de alegría, felicidad o hasta de un recuerdo divertido. No solo es una expresión de placer es alimento para el alma.

Bien dicen que al mal tiempo buena cara, porque cuando un rostro se ilumina con una sonrisa da paz, tranquilidad, acaba con enojos y ayuda a que se olviden problemas, aunque sea momentáneamente.

Verdad es que en estos tiempos no hay muchos motivos para sonreír, la alegría se borra a la hora de pagar la despensa, el agua, la gasolina, la luz, el gas. Los enemigos de las sonrisas son la crisis, el desempleo, la inseguridad, la desigualdad, las injusticias, el desamor y todo aquel sentimiento que genere odios, rencores, pero se insiste, y aunque la se tengan malos momentos a la vida se le deben arrancar destellos de felicidad y sonreír.

Con todo y los desencantos se debe aprender a sonreír porque de por si este mundo ya es complejo y si se le muestra mala cara nos mirara aún peor, en contra parte, si sonreímos la vida nos puede sonreír.

Claro, es difícil sonreír cuando hay tristeza y dolor, pero una sonrisa es una luz en la ventana del alma que atenúa los pesares y termina con tempestades emocionales.

Una sonrisa, por más pequeña y tímida que sea, vale más que mil palabras y está comprobado medicamente que es curativa, en muchos centros hospitalarios ya practican la risoterapia, los doctores de la risa no solo curan el cuerpo, sino que alivian el dolor del alma y muestra una nueva manera de ver la vida.

Científicamente se ha comprobado que la risa franca, la carcajada, aporta múltiples beneficios, rejuvenece, elimina el stress, las tensiones, ansiedad, depresión, mientras reímos liberamos gran cantidad de endorfinas responsables de la sensación de bienestar.

La risa da aceptación, comprensión, empatía, alegría, creatividad, relajación, abre los sentidos y ayuda a transformar las pautas mentales, vence miedos, llena de luz, mejora el sentido del humor y hace que se ve la vida con positivismo.

Entonces, porque no sonreír, darle al tiempo buena cara, recuerde que la sonrisa es una riqueza sin límites, es un cheque al portador, es el conducto a nuevas amistades, arregla diferencias, alivia malestares, alimenta el alma y hace sociedades afables.

Sonría, recuerde que una sonrisa no tiene precio, pero da valor a quien la da y a quien la recibe.