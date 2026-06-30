En razón del déficit de elementos y la falla de proximidad con la ciudadanía, es necesario el regreso de la Policía Preventiva Municipal a Ciudad Victoria lo asegura claro y rotundo el abogado Javier Córdoba González, director de Tránsito Victoria.

Córdoba González, quien tiene la experiencia de haber sido director de Seguridad Pública y Vial en Victoria precisa en entrevista que las fuerzas federales no han podido suplir el trabajo de barrio que realizaba esa corporación.

Córdoba González (Nuevo Laredo, Diciembre 3 de 1974), de 52 años, recordó que en su anterior gestión se contaba con escuadrón canino, policía montada, policletos y agentes de tránsito, desde la Calle 7 Hidalgo hasta la 17, uno por cuadra. “Todo eso se perdió por una decisión muy a la ligera. Se llevaron justos por pecadores y no se resolvió el tema”.

Precisa que la Policía Preventiva era una policía de barrio que conocía a los vecinos de las colonias, algo que no ocurre con elementos federales. “Llegan a veces fuerzas federales de Oaxaca. ¿Cuánto tardan en adaptarse, en conocer nuestras calles?”

Cabe recordar que la Policía Preventiva de Victoria desapareció en el sexenio del Ing. Egidio Torre.

SENADORA OLGA SOSA, BIEN ACTIVA EN VALLE HERMOSO

La senadora Olga Sosa acaba de hacer gira de trabajo en Valle Hermoso. Hizo visita al Hospital de IMSS Bienestar, conversando con el personal médico, enfermeras y administrativos sobre las necesidades del nosocomio y se comprometió a hacer las gestiones para fortalecer el trabajo hospitalario en beneficio de la población.

Entregó material consistente en jeringas, guantes e implementos de curación, todo lo cual fue recibido por el director de la clínica Dr. José E. Borrego Alvarado, quien agradeció a nombre de la comunidad de Valle Hermoso por el apoyo recibido, y reitero el Derecho a la salud con calidad en el servicio.

REVISTA CIENCIA UAT DUPLICA SU IMPACTO

De acuerdo con el reporte 2026 del Journal Citation Reports (JCR), uno de los indicadores internacionales más reconocidos para evaluar la influencia de publicaciones científicas, la revista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciencia UAT, incrementó su factor de impacto, consolidándose como una de las publicaciones académicas de mayor relevancia en México.

Esta publicación universitaria fue una de las de mayor impacto en el presente año, al duplicar su visibilidad, calidad de las publicaciones y número de citas a nivel mundial, lo que refleja el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado de impulsar la generación, difusión y transferencia del conocimiento científico.

Vale decir que su primera edición se lanzó en 2006, en formato impreso, y, actualmente, también está disponible en formato digital, haciendo que su contenido pueda consultarse y descargarse de manera gratuita en el portal: https://revistaciencia.uat. edu.mx/index.php/CienciaUAT/ index.

AMERICO Y MARIA DE VILLARREAL, BENEFICIAN A GENTE DE GONZALEZ

En este inicio de semana el gobernador Américo Villarreal y la presidenta del DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal encabezaron la Brigada Transformado Familias en el municipio de González.

La jornada se hizo en la cabecera municipal, donde el gobernador y la presidenta del DIF recorrieron distintas áreas de atención y saludaron a las familias, refrendando el compromiso de seguir trabajando de modo cercano por el bienestar de las y los tamaulipecos.

Durante la brigada se ofrecieron servicios integrales de salud, asistencia social , programas alimentarios y atención ciudadana. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernandez

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