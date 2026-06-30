1.- La Universidad de Seguridad y Justicia se ha consolidado como una institución formadora de profesionistas, en áreas estratégicas y fundamentales que ha impulsado el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA desde el inicio de su administración estatal.

A invitación del rector de la Universidad, JORGE LUMBRERAS CASTRO, acudimos a conocer las instalaciones, la infraestructura que tiene, las carreras, maestrías y licenciaturas que ofrece, como también el equipo de profesionales, base fundamental para cumplir con el objetivo de formar elementos mejor preparados y capacitados para la carrera policial.

De entrada, la plática amena fue de casi dos horas, en las que el rector de la USJ, reveló por ejemplo, la matrícula, que al 29 de junio de este año, supera los 900 alumnos.

La invitación del rector fue para el director general JOSÉ CÁRDENAS DEL AVELLANO, directivos del periódico el Diario de Ciudad Victoria, reporteros y columnistas. Cada uno, dio cuenta de las licenciaturas que ofrece la Universidad, entre estas en Seguridad Pública, Criminología, Ciencias Policiales, en Derecho, donde el 71 por ciento, egresa con sus créditos concluidos.

Además de ello, la institución que dirige JORGE LUMBRERAS, imparte maestrías en Desarrollo de Políticas Públicas en materia de seguridad, en Criminología y Justicia Penal, entre otras. Se proyecta un ingreso al ciclo escolar 2026 de por lo menos 400 estudiantes en las licenciaturas, donde las colegiaturas que se pagan son mínimas y en algunos casos, becados.

2.- En otro orden de ideas, destacar la firma del convenio de colaboración y coordinación, entre la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado, para que a través de un intercambio de información y procesos de capacitación, se fortalezca la capacidad institucional, para impulsar la fiscalización de recursos federales en Tamaulipas.

La capacitación es lo que ha promovido desde que llegó a la Auditoría Superior del Estado FRANCISCO NORIEGA, consciente de que sólo así pueden dar resultados, quienes tienen bajo su responsabilidad la correcta aplicación de los recursos públicos, principal demanda de la población en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El acuerdo fue signado por el Auditor Superior de la Federación, AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS CARDEL, y el Auditor Superior del Estado, FRANCISCO ANTONIO NORIEGA OROZCO, en un acto al que asistió el presidente de la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados, JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA. EN FIN.

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