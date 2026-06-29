El phishing es una modalidad que usan los cibercriminales para engañar a los usuarios de internet y robar su información

Por Arturo Padilla

Todo parece tranquilo hasta que llega un aviso al celular o a la computadora: una ventana emergente anuncia un correo nuevo. En el asunto aparecen frases como: “Urgente”, “bloqueo inminente de su cuenta”, “su cuenta será eliminada”, “su correo será bloqueado” y otras similares.

Si has leído o visto mensajes así, no te dejes engañar. Algunos correos que llegan a tu bandeja de entrada pueden ser un intento de phishing, una práctica con la que los cibercriminales buscan robar información personal.

¿Qué es el phishing?

El phishing es un método mediante el cual los ciberdelincuentes se hacen pasar por instituciones legítimas (bancos, redes sociales o dependencias gubernamentales) para engañar a las personas y obtener datos sensibles, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información bancaria.

Por lo general, los atacantes usan mensajes de WhatsApp, SMS o correos electrónicos. En ellos advierten que la cuenta del usuario será eliminada, cerrada o bloqueada si no “actualiza” sus datos mediante un enlace que adjuntan. Al ingresar, la persona llega a un sitio diseñado para capturar su información.

Una vez que obtienen esos datos, pueden usarlos de forma indebida: suplantación de identidad, vaciado de cuentas, compras con tarjetas, entre otras acciones.

Además, con el crecimiento del uso de internet también han aumentado las amenazas. Cualquier persona puede ser víctima de un ciberataque, y ninguna institución está exenta. En ocasiones, a partir de hackeos a empresas u organismos, los criminales obtienen información que luego utilizan para fraudes dirigidos a usuarios.

Esto ha causado pérdidas económicas tanto a empresas como a usuarios, entre otras afectaciones.

¿Qué hacer?

Por ello, el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) recomendó lo siguiente.

Si recibes un mensaje o correo sospechoso que te pida verificar tu cuenta, actualizar datos, compartir contraseñas o entrar a enlaces externos:

No abras el mensaje o correo si te resulta sospechoso.

Lee con atención el asunto y el contenido.

Revisa la redacción: aunque muchos intentan parecer legítimos, suelen incluir frases poco naturales o errores comunes. Si el texto “no suena humano”, desconfía.

Verifica el remitente: a menudo usan direcciones extrañas, dominios poco confiables o extensiones de países que no corresponden.

Si ya lo abriste:

No hagas clic en enlaces.

No descargues archivos adjuntos.

No proporciones contraseñas, códigos de verificación ni datos personales.

Recuerda que las instituciones y las áreas de soporte nunca solicitan credenciales por correo o mensajería.

Tu mejor protección es verificar antes de actuar y denunciar cualquier intento.