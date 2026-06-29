Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Ante el aumento del tránsito vehicular por la temporada vacacional de verano, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reforzó el Operativo Heroínas y Héroes Paisanos con un despliegue de aproximadamente tres mil 500 elementos de la Guardia y Tránsito Estatal en las principales carreteras del estado.

El dispositivo de seguridad tiene como finalidad brindar acompañamiento, orientación y auxilio a las personas connacionales que ingresan por la frontera tamaulipeca rumbo a destinos turísticos o hacia otras entidades del país.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó que las acciones contemplan labores de prevención, apoyo y atención en las diferentes rutas y municipios de la entidad para garantizar traslados seguros.

El operativo permanecerá activo hasta el 9 de agosto, periodo en el que las corporaciones estatales mantendrán vigilancia permanente en los principales puntos carreteros.

Como parte de esta estrategia, la SSPT cuenta con el respaldo de las 25 Estaciones Seguras y los destacamentos de la Dirección de Tránsito Estatal, además de la presencia operativa en las 11 Delegaciones Regionales y 43 coordinaciones municipales de la Guardia Estatal.

Con estas acciones, las autoridades buscan ofrecer una respuesta rápida ante cualquier emergencia y fortalecer la seguridad de quienes recorren las carreteras tamaulipecas durante esta temporada vacacional.