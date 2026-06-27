Abasolo, Tamaulipas.Junio 27 de 2026–La secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González inauguró el Mercado de Bienestar en Abasolo e hizo entrega de tinacos y estufas ecológicas a beneficiarios del programa Atención Ciudadana, en un ambiente festivo donde se otorgaron servicios gratuitos generadores de bienestar, de acuerdo a la política humanista y de transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Acompañada de la presidenta municipal Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, de funcionarios municipales y estatales, Casas González entregó reconocimientos al municipio de Abasolo y al Sistema DIF municipal, por su decidida participación en la gestión, promoción y entrega de servicios y apoyos a la comunidad.

En un evento celebrado bajo la techumbre de la plaza municipal, se efectuó la entrega de cuatro tinacos y cinco estufas ecológicas, como respuesta a las peticiones realizadas al DIF Tamaulipas que encabeza la doctora María de Villarreal.

En su mensaje, Casas González mencionó que la política social del Gobierno del Estado se lleva en conjunto con el DIF Tamaulipas que dirige una gran mujer, la doctora María de Villarreal.

Dijo que tanto el Sistema DIF como la Secretaría de Bienestar, envían a las gestoras y gestores casa por casa para invitar al pueblo a que disfruten de los beneficios que les corresponden.

“Son sus derechos sociales, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda; necesitamos que nuestro pueblo reciba lo que se merece, los apoyos hoy son derechos sociales garantizados por los gobiernos que están transformando nuestro país, y que está encabezado por una gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó.

Detalló que en los Mercados de Bienestar como el que fue puesto en marcha, se ofertan productos a bajo costo en el que participan comerciantes locales y son el marco para ofrecer servicios gratuitos proporcionados por dependencias estatales y federales en conjunto con los gobiernos municipales.

A quienes participaron como oferentes en este Mercado de Bienestar se les hizo entrega de un reconocimiento por su contribución al fortalecimiento de la economía familiar de quienes habitan en esa zona.

Anunció el inicio de la entrega de paquetes alimentarios del programa Alimentando tu Bienestar y pidió a las y los beneficiarios a presentar su credencial con holograma que garantiza la seguridad de que los apoyos están llegando con transparencia a quienes realmente los necesitan.

Instó a las gestoras y gestores de Bienestar Social a seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas, “somos la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya en el territorio, sigamos ejerciendo nuestro trabajo con mucho amor y cariño, sabemos que Tamaulipas se transforma y nosotros somos testigos”, puntualizó.

En esta jornada las autoridades realizaron un recorrido por el Mercado de Bienestar e hicieron entrega de reconocimientos a los participantes, además de disfrutar de la alegría generada por las ruletas de regalos y el juego de la tradicional lotería mexicana.

Asistieron a este evento Samuel Badillo Amador, subsecretario de Bienestar Social; Lorena San Juanita Pérez Velázquez, presidenta del Sistema DIF Abasolo; Cruz Salinas Pérez, director regional de SEBIEN y, Erika Yazmín Sánchez Cárdenas, enlace DIF Tamaulipas.