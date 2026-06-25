El Comité Ejecutivo Nacional del PAN no se ha pronunciado en la denuncia que se interpuso, contra la planilla que encabeza GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, como presidenta y secretario general del Comité Directivo Estatal, respectivamente.

Pareciera que el CEN tiene temor de intervenir, por las consecuencias que pudiera originar, dejar sin efecto o bien, anular el registro de los que buscan dirigir al PAN en Tamaulipas, en lugar de ser coherente con la política de relanzamiento, impulsada en todo el país.

El recurso de queja o inconformidad lo presentó ante el CEN del PAN la planilla contraria, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, candidata a presidenta y secretario general del CDE en Tamaulipas.

De hecho, hay la intención de OMEHEIRA de llevar el caso a las instancias jurisdiccionales, es decir, el Tribunal Electoral del Estado o bien, persaltum a la sala regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación.

Mientras, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y GARZA DE COSS, se han reunido con la militancia del PAN en los diferentes municipios, en los que han recibido aceptación y compromiso de votar por esa planilla el próximo cinco de julio, cuando se lleve el proceso eleccionario.

La preocupación de OMEHEIRA y GARZA DE COSS, es que, si el CEN del PAN no soluciona antes y deja correr el proceso de votación de los priistas, la planilla contraria puede hacer uso de recursos para la compra de apoyo de la militancia.

Generalmente, de los procesos internos que vivió el PAN hasta antes que el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se apoderara del Partido, imponiendo de su grupo político a LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, el “cachorro”, la votación de los panistas era pobre.

Sin embargo, de superar el rango de participación, evidenciaría la probable compra de votos para ganar a como dé lugar la elección interna y hacerse cargo de la dirigencia del PAN, desde donde se definirán los nombres de los posibles candidatos a la contienda del 2027.

Por cierto, muy callado se ha visto al diputado plurinominal GERARDO PEÑA FLORES, quien forma parte de la planilla que encabeza GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, el “truko”.

Hasta donde nos comentan, hay la promesa de que GP formaría parte de los próximos candidatos a diputado local del PAN por el mismo principio por el que ha llegado siempre, a menos de que hubiera un impedimento en la legislación electoral. EN FIN.

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