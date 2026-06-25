El Departamento de Estado norteamericano cuyo titular es el descendiente de cubanos Marco Rubio, tiene la mirada muy atenta en los más de 124 hombres y mujeres que se han inscrito para competir por la candidatura de MORENA en las 17 entidades federativas del país.

Lo anterior, corresponde al proceso electoral 2027, que arranca el próximo mes de septiembre.

Como ya sabemos, todo esto cambia radicalmente las reglas del juego, en una democracia mexicana sometida a un estricto escrutinio desde Estados Unidos.

En medio de este escenario inédito, la nueva dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que habrá tolerancia cero, en lo relacionado con perfiles cuestionables, en el marco de los actuales procesos electorales.

Algunas de las causales para anular candidaturas, a pesar de que haya quedado en prime lugar de las encuestas, son la siguientes:

Evidencias de corrupción, equivalente a que se comprueben irregularidades o actos donde se corrobore la transgresión de la ley. De igual manera se revisará exhaustivamente que las candidatas o candidatos no tengan vínculos con el crimen organizado.

No se permitirá el nepotismo. Se vetará a quien arrastre temas por violencia de género. De igual manera, un comité de evaluación analizará la conducta de ex militantes de otros partidos, para evitar con ello la incidencia de los llamados “cartuchos quemados”.

El actual proceso para formalizar las candidaturas morenistas en 17 entidades federativas del país, acaban de arrancar, hace apenas unos días.

El lunes 22 de junio, se registró un primer bloque, arrojando los resultados siguientes:

Aguascalientes: la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, Salma Luevano, (activista LGBT), Genny López del Partido Verde y Ricardo Rodríguez del Instituto Nacional del Deporte.

Baja California, el senador Armando Ayala, el diputado federal Fernando Castro Trenti, el ex funcionario estatal Alfredo Álvarez, el alcalde con licencia de Tijuana Ismael Burgueño, y Montserrat Caballero del PT.

Baja California Sur, Milena Quiroga, alcaldesa con licencia de la Paz, Manuel Cota del Partido Verde, Christian Agundez del PT y el Secretario General de gobierno con licencia, José Saul González Núñez.

Campeche, el diputado con licencia Carlos Enrique Ucán Yam, y Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores.

El segundo bloque incluye a estados como Colima, donde se ha registrado la ex alcaldesa de Manzanillo Rosa María Bayardo; la diputada federal con licencia Griselda Valencia de la Mora; y Joel padilla del PT.

En Guerrero se han registrado 16 aspirantes. Los más visibles de ellos son Félix Salgado Macedonio y Rubén Cayetano García.

Aun se encuentran en proceso de registro, candidaturas morenistas en los estados de Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Y finalmente Sinaloa Tlaxcala y Zacatecas.

Todos estos personajes deberán firmar un documento previo, a través del cual autorizan a la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) y las fiscalías estatales, para que indaguen sus antecedentes. Y de esta manera corroborar que no tengan imputaciones de carácter penal.

Para concluir, quienes resulten coordinadores de la 4T, serán objeto de una encuesta final, con lo que se pretende blindarlos en materia legal, de cara a las precampañas del 2027. Si alguno de ellos no resiste esta prueba, podría ser relevado de ultimo momento.