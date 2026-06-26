Un total de 28 personas privadas de la libertad realizaron evaluaciones académicas mediante el ITEA, como parte de los programas de reinserción social impulsados en Tamaulipas.

Reynosa, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer las oportunidades de desarrollo personal y facilitar la reintegración social, 28 personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa presentaron exámenes para acreditar estudios de primaria y secundaria.

La jornada educativa fue realizada en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), institución encargada de aplicar las evaluaciones a mujeres y hombres que continúan con su preparación académica dentro del centro penitenciario.

Del grupo participante, 26 personas realizaron la prueba correspondiente al nivel secundaria: cuatro mujeres y 22 hombres. Además, dos hombres presentaron evaluación para acreditar la educación primaria.

Estas actividades forman parte de los programas de reinserción social establecidos dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde la educación es considerada una herramienta fundamental para ampliar oportunidades y fortalecer habilidades para la vida en sociedad.

A través de la colaboración con instituciones educativas, el CEDES Reynosa mantiene acciones enfocadas en la formación integral de las personas privadas de la libertad, promoviendo el acceso al aprendizaje, la cultura y el desarrollo personal durante su proceso de reintegración.