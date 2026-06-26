Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 26 de 2026 – En el marco de la conmemoración del Día del Paramédico, autoridades estatales, corporaciones de auxilio y personal de atención prehospitalaria participaron en una emotiva ceremonia de reconocimiento al compromiso, profesionalismo y vocación de servicio de mujeres y hombres que diariamente arriesgan su integridad para salvar vidas y brindar atención oportuna a la población.

El evento reunió a integrantes de Protección Civil Tamaulipas, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja Mexicana, Cruz Ámbar y Protección Civil Victoria, quienes refrendaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para proteger la salud y la seguridad de las y los tamaulipecos.

La ceremonia fue encabezada por la secretaria de Salud, Adriana Hernández Campos, y contó con la presencia como invitado especial del coordinador estatal de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente. Durante el evento, destacaron la importancia de la labor que realizan las y los paramédicos en la atención de emergencias, accidentes, contingencias y desastres naturales, reconociendo su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio en favor de la población.

Luis Gerardo González de la Fuente reconoció el esfuerzo y la entrega de quienes integran los servicios de atención prehospitalaria, señalando que su labor representa una de las expresiones más nobles del servicio público.

“Ser paramédico es mucho más que una profesión; es una vocación de vida que exige preparación, disciplina, valentía y un profundo sentido humano. Ustedes son el primer eslabón de la atención en momentos críticos y, en muchas ocasiones, la diferencia entre la vida y la muerte. Mi reconocimiento y gratitud permanente por su compromiso con la sociedad tamaulipeca”, expresó.

Asimismo, destacó que el fortalecimiento de las capacidades de respuesta y atención de emergencias forma parte de la visión humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha priorizado la protección de la vida, la salud y el bienestar de las familias tamaulipecas mediante el fortalecimiento de las instituciones de auxilio y protección civil.

Por su parte, la secretaria de Salud, Adriana Hernández Campos, reconoció la coordinación permanente entre las distintas corporaciones de emergencia y destacó el profesionalismo con el que los paramédicos desempeñan su labor en beneficio de la población.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a integrantes de las diferentes instituciones participantes, resaltando su trayectoria, dedicación y contribución a la atención de emergencias en el estado.