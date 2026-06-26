Esta carrera te convertirte en un ingeniero altamente demandado en un mercado e industrias que crecen cada día, con oportunidades de prácticas en empresas de clase mundial

¿Buscas una carrera que te prepare para liderar la transformación de las empresas?

La Ingeniería Industrial es la respuesta. En una era donde la Industria 4.0 revoluciona los procesos de manufactura y la optimización empresarial es crítica, esta licenciatura te posiciona como un profesional altamente demandado, versátil e internacionalmente competitivo.

Beneficios de estudiar Ingeniería Industrial en la UAG

Si estudias Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) podrás tener:

1.- Formación de vanguardia en Industria 4.0: La industria manufacturera está transformándose hacia la automatización, la Inteligencia Artificial y la conectividad digital. El plan de estudios incluye materias especializadas y laboratorios que replican entornos industriales reales. Esta infraestructura avanzada te permite practicar con las mismas herramientas que utilizan las empresas líderes globales, convirtiéndote en un profesional inmediatamente operativo.

2.- Empleabilidad excepcional y conexión directa con empresas: El mercado laboral demanda ingenieros industriales preparados, y los números lo demuestran: el 94% de los egresados obtiene empleo durante su primer año. Desde los primeros semestres, tendrás oportunidades para realizar prácticas profesionales en empresas gigantes como Audi, Continental, Flex y Beccar.

Tus clases serán impartidas por líderes y consultores activos en el sector productivo, brindándote mentoría directa de expertos que trabajan en la vanguardia de la industria. Esta conexión empresarial transforma tu educación en una puerta directa hacia el mercado laboral.

3.- Metodología “Learn by Doing” y certificaciones internacionales: La educación en Ingeniería Industrial en la UAG se fundamenta en el modelo “Learn by Doing” (aprender haciendo). En lugar de solo teoría, resolverás desafíos reales utilizando herramientas internacionales de optimización. Además, puedes potenciar tu perfil profesional con certificaciones avaladas por Arizona State Universtity en Supply Chain Management y Lean Six Sigma, ambas altamente valoradas en la industria global.

Estas certificaciones no solo enriquecen tu currículo; te posicionan como un candidato competitivo en procesos de selección internacionales.

4.- Versatilidad profesional y liderazgo estratégico: La formación multidisciplinaria de Ingeniería Industrial te prepara para destacar en múltiples roles profesionales. Puedes desarrollarte como Project Manager, Analista de Business Intelligence, Ingeniero de Calidad o Gerente de Operaciones. Más allá de roles limitada a un único sector o función; tienes la flexibilidad de crecer en direcciones que se alineen con tus intereses.

5.- Doble titulación e internacionalización de clase mundial: Una de las mayores ventajas de estudiar Ingeniería Industrial en la UAG es la oportunidad de obtener un título internacional. A través de la alianza con INSA Toulouse en Francia, puedes obtener una Maestría en Mecánica cursando solo un año adicional.

Además, mediante la colaboración con Arizona State University (ASU), tienes la capacidad de revalidar materias para acelerar hasta el 40% de tus estudios de maestría durante la licenciatura. Al completar una maestría presencial bajo este convenio, puedes aplicar al programa Optional Practical Training (OPT) para trabajar en Estados Unidos hasta por tres años. Esta formación global te abre puertas en mercados internacionales de alto valor.

¡Te damos una razón extra!

6.- Calidad académica respaldada por acreditaciones internacionales: La calidad de tu educación está garantizada por acreditaciones de prestigio internacional. El programa cuenta con el respaldo de organismos como CACECA y el ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs).

El plan de estudios fue diseñado en colaboración directa con expertos internacionales y líderes de la industria para asegurar que tu formación responda a las demandas actuales y futuras del mercado global. No es un currículo estático; es una estructura dinámica que evoluciona con las necesidades del sector.

Conviértete en Ingeniero Industrial

La Ingeniería Industrial no solo es una carrera; es una inversión en tu futuro profesional. Te prepara para ser parte de la transformación digital, para optimizar procesos empresariales, para liderar equipos y para impactar la competitividad de organizaciones en el contexto global.

¿Listo para desarrollar habilidades que las empresas buscan desesperadamente?

Conoce todos los detalles del programa de Ingeniería Industrial visitando el sitio oficial de la UAG. Descubre cómo esta carrera puede convertirte en un ingeniero altamente demandado, con oportunidades de prácticas en empresas de clase mundial, certificaciones internacionales y la posibilidad de obtener un doble título. Tu futuro en la Industria 4.0 comienza aquí.