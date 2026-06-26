La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas realizó una inspección en el Complejo Estatal de Seguridad Pública para verificar infraestructura y equipamiento destinado al alojamiento del personal.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) llevó a cabo una supervisión en el área de dormitorios del Complejo Estatal de Seguridad Pública, con el propósito de verificar las condiciones de las instalaciones destinadas al descanso del personal operativo.

Durante el recorrido de inspección, representantes del organismo constataron la disponibilidad del equipamiento básico en los espacios de alojamiento, incluyendo literas y colchones asignados para quienes utilizan estas áreas.

Además, el personal de la CODHET sostuvo comunicación directa con los usuarios de las instalaciones para conocer sus condiciones y recabar información sobre el funcionamiento del área.

Estas acciones forman parte de las labores de vigilancia y seguimiento que realiza la comisión en espacios públicos, con el objetivo de promover condiciones adecuadas y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de las instituciones de seguridad.