El operativo implementado en Bustamante permitió mantener saldo blanco durante la celebración por los 88 años de fundación de esta comunidad tamaulipeca.

Bustamante, Tamaulipas.- La Guardia Estatal brindó vigilancia y apoyo preventivo durante la ceremonia conmemorativa por el 88 aniversario de la fundación del Ejido Calabacillas, como parte de las acciones de proximidad social y atención a eventos comunitarios.

Elementos adscritos a la Coordinación Municipal Bustamante desplegaron un operativo de seguridad que incluyó vigilancia perimetral y recorridos pie tierra en la zona donde se desarrollaron las actividades conmemorativas.

Gracias a estas labores preventivas, la jornada transcurrió sin incidentes, registrándose un saldo blanco durante el evento que reunió a habitantes de la comunidad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) destacó que continuará participando en actividades cívicas, sociales y comunitarias, tanto en zonas urbanas como rurales, mediante estrategias coordinadas con autoridades y organismos civiles.

Con estas acciones, la Guardia Estatal fortalece la cercanía con la población y contribuye a generar entornos seguros para la realización de eventos públicos en la entidad.