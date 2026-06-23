Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 23 de 2026- La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades propias de esta temporada como diarreas, lesiones térmicas, deshidratación, insolación o incluso golpe de calor a consecuencia de las altas temperaturas que llegan a superar los 40 grados centígrados en territorio tamaulipeco.

Dijo que es oportuno atender los llamados que emiten los canales oficiales además de las recomendaciones como, mantenerse bien hidratados, no exponerse a tiempos prolongados bajo el sol, mantener especial atención con los menores, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.

“Por instrucciones del gobernador Américo Villareal Anaya, se reforzó la coordinación con todo el Sector Salud para atender las necesidades que pudieran provocar las altastemperaturas, y para ello, el personal se encuentra debidamente capacitado para atender cualquier eventualidad”, destacó.

Informó que a la fecha se tiene un acumulado de 13 casos registrados en las unidades de salud asociados a las altas temperaturas, de los cuales, cuatro presentaron deshidratación; seis golpe de calor, dos insolación y lamentablemente una defunción por golpe de calor correspondiente al municipio de El Mante.

Recomendó que ante síntomas como: sequedad en la boca, cansancio, debilidad, dolor de cabeza y mareos, acudir de manera inmediata al Centro de Salud más cercano.

Y utiliza: ropa de colores claros, ligera y holgada; artículos que permiten proteger del sol como sombreros o sombrillas, y protector solar.

En caso de realizar actividades que requieren exposición prolongado al sol, como lostrabajadores de la construcción, tomar descansos de 10 minutos a la sombra.

Otras recomendaciones de suma importancia son: lavarse las manos con frecuencia, antes de comer, al preparar los alimentos, y antes y después de ir al baño; consumir los alimentos bien cocidos. cuidar la manipulación del pescado y marisco; no dejar los alimentos por tiempos prolongados a temperatura ambiente y conservarlos en refrigeración.

También se pide desinfectar debidamente frutas y verduras, ingerir abundantes líquidos y asegurarse que el agua sea desinfectada. Tener siempre en casa sobres de vida suero oral que puedes solicitar de manera gratuita en las unidades de salud.