Tras casi 24 horas de intensa búsqueda, concluyen las labores de rescate en medio del dolor de familiares y rescatistas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. La angustia que durante horas acompañó a familiares, amigos y rescatistas llegó a un trágico desenlace este martes, luego de que fuera localizado sin vida Cristian, el trabajador que permanecía atrapado tras el accidente ocurrido en la obra del Acueducto Victoria.

Después de casi un día completo de labores ininterrumpidas, el cuerpo del joven fue encontrado en el interior de la tubería donde quedó atrapado tras el incidente registrado durante los trabajos de construcción.

De acuerdo con información preliminar, fue el propio padre de Cristian quien logró identificar y encontrar a su hijo, poniendo fin a una desgarradora espera que mantuvo en vilo a toda una comunidad.

Durante horas, elementos de Protección Civil, corporaciones de seguridad, dependencias estatales, federales y municipales trabajaron contrarreloj para tratar de localizar al trabajador, mientras familiares permanecían en el lugar aferrados a la esperanza de un milagro.

La noticia provocó consternación entre los presentes y generó numerosas muestras de solidaridad hacia la familia, que enfrentó momentos de incertidumbre y dolor durante las labores de rescate.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en la obra hidráulica.

🕊️ Hoy Ciudad Victoria se une al dolor de una familia que esperaba un rescate y recibió una despedida.

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