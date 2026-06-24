Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 24 de 2026- La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, presidió los trabajos de la segunda reunión ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS) para definir acciones de prevención y dar seguimiento a las situaciones de emergencia que pudieran presentarse a causa de las condiciones climáticas como lluvias, huracanes, altas temperaturas, enfermedades recurrentes como el dengue, entre otros.

En el marco de la reunión interinstitucional, la titular de salud subrayó que el trabajo es intensivo y coordinado para que todas las acciones que se implementen funcionen de la manera adecuada, lleguen a todos los rincones del estado y que se cuente con atención oportuna ante cualquier situación de riesgo.

“Es importante no bajar la guardia porque seguimos en temporada de huracanes en Tamaulipas, hagamos que el plan de respuesta médico-sanitaria esté en funcionamiento de manera anticipada y se aplique al cien por ciento, para salvaguardar la vida de las y los tamaulipecos”.

Durante la reunión, se informó que las lluvias disminuirán considerablemente en territorio tamaulipeco y las temperaturas incrementarán en los próximos meses, y el CESS mantiene la vigilancia del comportamiento del pronóstico meteorológico y ante los fenómenos naturales que se pudieran registrarpara dar respuesta inmediata a la población.

En este contexto, se emitieron las recomendaciones a las instancias correspondientes como los planteles educativos y en las mesas de salud de los municipios, para implementar estrategias que permitan prevenir los padecimientos propios de la temporada, como insolación, deshidratación o golpe de calor, los cuales a la fecha se tiene un registro de 41 casos de padecimientos asociados a las altas temperaturas.

En lo referente a la situación epidemiológica del dengue, suman 36 casos reportados, en su mayoría en los municipios de Tampico, Madreo y Mante, que debido a las lluvias recientes, la movilidad poblacional y la circulación activa de serotipos del dengue, se incrementa el riesgo de este padecimiento, para ello se ha realizado el despliegue masivo de control vectorial y eliminación de criaderos.

Entre los acuerdos emitidos en esta sesión ordinaria, destaca que, para el combate a este padecimiento, se intensificarán las acciones durante las semanas 27 a la 35, periodo en el que se contempla implementar la estrategia de prevención y control del dengue en panteones, así como reincorporar a los municipios para realizar la descacharrización.

De igual manera se presentó el avance de los trabajos realizados por el Comando Operativo de Seguridad en Salud “Copa Mundial FIFA”, que durante 39 días de operación continua se han coordinado acciones preventivas como la vacunación intensiva, se han realizado simulacros, vigilancia sanitaria, supervisión en puntos de entrada, entre otros, con la finalidad de reducir riesgos de introducción de enfermedades.

Por último, la titular de la Secretaría de Salud, reconoció el esfuerzo realizado por todos los participantes y reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias para prevenir epidemias y emergencias sanitarias, por el bienestar de todas y todos.

Y consideró que, es importante proteger la salud del personal de campo ante las inclemencias del clima y prevenir el contagio de enfermedades al proporcionarles el equipo de protección necesario y hacer recomendaciones para que no se vea afectada su salud.

En el evento, se contó con la asistencia del coordinador Estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS-BIENESTAR en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el titular del IMSS Ordinario, José Luis Aranza Aguilar; el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz; la directora de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado; la directora de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, entre otros representantes.