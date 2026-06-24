FGR asegura mil 800 litros de hidrocarburo, decenas de contenedores y equipo presuntamente utilizado para almacenamiento clandestino

SAN FERNANDO, Tamaulipas.– Dos hombres fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva luego de ser sorprendidos dentro de un predio que se encontraba bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), donde además fueron asegurados mil 800 litros de hidrocarburo y diverso equipo presuntamente relacionado con actividades ilícitas.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron durante una inspección realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial en un inmueble ubicado en el ejido Las Norias, en el municipio de San Fernando, con el objetivo de verificar los sellos ministeriales colocados previamente por la autoridad federal.

Durante el recorrido, los agentes localizaron a dos personas identificadas como Fernando “N” y Sergio “N” dentro del predio asegurado. Al no poder justificar legalmente su presencia en el lugar, ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron aproximadamente mil 800 litros de hidrocarburo, nueve cubitanques, 93 bidones, 32 contenedores tipo IBC, una motobomba, dos mangueras y un vehículo presuntamente utilizado en la operación.

Tras integrar los datos de prueba correspondientes, la FGR presentó el caso ante un juez de control, quien determinó vincular a proceso a los imputados por los delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburo, perturbación ilícita del lugar de los hechos y quebrantamiento de sellos oficiales.

Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones complementarias.

La Fiscalía señaló que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico y almacenamiento ilegal de combustibles en Tamaulipas.

Cabe señalar que las personas involucradas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

Redacción | Bernardo Dla Rosa Cast

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