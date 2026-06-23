La convocatoria incentiva al personal de la Guardia Estatal a una mejora continua para ascender en su carrera policial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 23 de 2026- Con base en el compromiso de profesionalización permanente y mejora continua de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) inició el proceso de Promoción de Grados 2026, convocatoria abierta para integrantes de las 11 Delegaciones Regionales de esta corporación.

El encargado del Despacho de la Dirección del Consejo de Desarrollo Policial, Gerardo Rodríguez Granados refirió que periódicamente se realizan las convocatorias en las que integrantes de la Guardia Estatal y de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad tienen la oportunidad de ascender al grado superior inmediato; proceso que actualmente se encuentra dirigido a personal de la Guardia Estatal.

El primer paso, explicó, consistió en el registro de 522 aspirantes, de los cuales, 390 cumplieron con los requisitos y se encuentran realizando las evaluaciones médicas a cargo del Departamento de Salud de la Dirección de Administración y Personal; las cuales se realizarán en cuatro sedes: Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y la Zona Sur, una vez concluida esta etapa, comenzarán las evaluaciones físicas y posteriormente, las de conocimientos.

Actualmente, se cuenta con 165 plazas en concurso, sin embargo, quienes no logren cumplir con los requisitos de la presente, pueden aspirar a futuras convocatorias, ya que la finalidad de la misma es incentivar la mejora continua y el ascenso en la carrera policial.

“Hemos visto como todos los integrantes, previo a la promoción de grados aparte de lo que hacen día a día se preparan tanto de manera física, médica y con conocimientos porque todos aspiran a obtener su grado y desde luego un mejor ingreso”, explicó.

Para garantizar la transparencia del proceso, se cuenta con la supervisión de personal de la Coordinación General Jurídica y de Transparencia, Dirección de Asuntos Internos, y del Consejo de Desarrollo Policial de la SSPT, así como de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.