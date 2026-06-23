La presidenta de la serenidad y paciencia, como aconsejaba el personaje de la historieta Kalimán, guardó por un momento la fórmula que hasta ahora da grades resultados en su relación con el jefe de Estado más hocicón y agresivo del planeta, aunque Donald John Trump empezó a encontrar su antídoto en la milenaria Persia, y le recetó en respuesta a su mentirosa denuncia en la conferencia de prensa del G-7: “No todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro. Es algo que permanentemente estamos diciendo en las reuniones bilaterales y por lo menos en el caso de armas ha habido incautación por parte de distintas instituciones de Estados Unidos para evitar que pasen a México”. Esto en referencia al decomiso en Arizona de 43 000 cartuchos como “un buen ejemplo de cómo hay comunicación”.

Por si no fuera suficiente, CSP recalcó que “hemos insistido muchísimo en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México, y ha habido acciones importantes”. Pero Washington “tiene que hacer su parte porque hay armas que se compran allá y que pasan a México de manera ilegal. Segundo, pues hay organizaciones delictivas en Estados Unidos, y no se podría pensar la cantidad de droga que se vende en Estados Unidos de manera ilegal, si no las hubiera”.

La presidenta de México no lo puede decir, pero la explicación es sencilla, el gobierno de Donald John y los anteriores, sus oligarquías, son los que administran el rentable negocio de las drogas ilegales, los que negocian y extorsionan a los capos, permiten el funcionamiento de la lavadora de recursos ilícitos en Wall Street y lo usan como arma geopolítica. Pero todo por servir se acaba, después de que “Irán ganó la guerra y el cabildeo israelí hundió a EU: Mearsheimer”, https://www.jornada.com.mx/2026/ 06/23/mundo/019n1mun

La segunda de doña Claudia consiste en que durante 1982-2018, “en el periodo neoliberal” se construyeron sólo 4 000 camas hospitalarias en 36 años. Y que “fue un problemón” porque en el Instituto Mexicano del Seguro Social no había una infraestructura adecuada y la pandemia complicó más el servicio de salud, pero se avanza en la contratación de médicos especialistas, en la construcción de hospitales, incorporar tecnologías nuevas e implementar nueva infraestructura y atención primaria.

Y. finalmente, la doctora Sheinbaum aseguró (23-VI) que recibe de manera personal a madres buscadoras y a víctimas de distintos delitos, aunque afirmó que no acostumbra hacer públicas esas reuniones porque considera que no deben utilizarse con fines mediáticos. Sus declaraciones se producen luego de que tres colectivos cuestionaran que haya invitado al pato Merlín a su conferencia matutina mientras mantienen su exigencia de ser recibidos directamente por la presidenta.

“Yo recibo a muchas madres buscadoras. Nada más que no hago propaganda de ello”, aclaró CSP y detalló que interviene en casos particulares considerados especialmente delicados. “Recibo un caso, otro caso, otro caso de casos muy difíciles y muy dolorosos”. E informó que atiende personalmente a víctimas de violencia contra las mujeres y abuso sexual, y que en ocasiones proporciona su número telefónico para dar seguimiento a gestiones urgentes.

Las robustas audiencias de la Conferencia del Pueblo podrán escuchar próximamente un informe mensual del delicado tema de los desaparecidos desde los años 70 del siglo pasado (a cargo de los gobernantes del PRIAN) hasta hoy. Muy bien porque no basta con poner el huevo sino saberlo cacarear.

Acuse de recibo

De “Carlos Padilla Ríos @carlpadillarios en respuesta a @roro_asesino y @forumenlinea. La CNTE salió derrotada esa es la nota hoy, por su intransigencia y violencia, muchos fachos se quedaron con las ganas de boicotear el Mundial. ¡Hay gobierno!” Padilla Ríos es el director de la revista Zócalo. (…) “Gracias. un abrazo. Esther Posadas Segura”. (…) Y Carlos Molina M agradece el envío de “Utopía 3125. Exhiben al Club de Epstein. 17-VI-26”. (…) Con el Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entregó el insumo a 1.7 millones de derechohabientes, lo que representa 80% de los beneficiarios en México. Los pequeños y medianos productores cuentan de manera gratuita y directa con insumos de nutrición vegetal para proteger e impulsar sus cosechas. La meta es distribuir el fertilizante a 2.1 millones de productores pequeños y medianos. (…) Forum en Línea (sin acento) perdura como “archivo histórico”, así le llaman los diseñadores Web. Y contiene: 400 números de Forum impresos y digitales; una veintena de libros de Arnoldo Martínez Verdugo, José Francisco Gallardo Rodríguez, Natura Olivé Olivé, Carlos Reyes Romero y este escribidor; 3 127 textos de Utopía, banners, cartones de Luy e historietas de Alán. Cada semana actualiza los cartones, historietas y utopías. Esta es la liga o enlace: http://www.forumenlinea.com/

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