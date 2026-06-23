Provenientes de diversos estados, los jóvenes realizarán estudios especializados en los laboratorios de esta institución educativa

Estudiantes provenientes de diversas instituciones de México empezaron su estancia en la edición 31 del “Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2026” en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Este programa, que se realiza en Ciudad Universitaria y el Campus Tabasco de la UAG, se ha consolidado como un referente de cooperación académica, que tiene el propósito fundamental de articular esfuerzos entre las diversas instituciones de educación superior y los centros de investigación que lo integran.

Como parte de las actividades de inicio del Verano de Investigación 2026, la UAG dio la bienvenida a 35 estudiantes participantes del programa provenientes de 20 instituciones de educación superior nacionales e internacionales, de los cuales 30 realizarán su estancia de manera presencial y 5 en modalidad virtual.

El Dr. Efrén Aguilar Garnica, Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UAG dio la bienvenida a los jóvenes que realizaran su estancia de verano de manera presencial y en línea.

“La relevancia de esta iniciativa radica en la creación de un ecosistema de colaboración estratégica que trasciende las fronteras institucionales”, afirmó.

“Para la UAG, participar en este programa representa una oportunidad imperativa para vincular el talento joven con el rigor de la investigación aplicada, promoviendo una red de intercambio de conocimientos que fortalece la infraestructura intelectual del país”.

Bajo la supervisión de su coordinación, el Dr. Aguilar Garnica estableció los siguientes pilares estratégicos que rigen el desarrollo de la estancia, de conformidad con los lineamientos del Programa Delfín:

Fortalecimiento de la cultura de colaboración: Consolidar los vínculos de trabajo conjunto entre las instituciones de educación superior y los centros de investigación adscritos al programa.

Consolidar los vínculos de trabajo conjunto entre las instituciones de educación superior y los centros de investigación adscritos al programa. Movilidad de profesores investigadores y estudiantes: Facilitar el tránsito de académicos y becarios para propiciar un entorno de aprendizaje dinámico y diversificado.

Facilitar el tránsito de académicos y becarios para propiciar un entorno de aprendizaje dinámico y diversificado. Divulgación de productos científicos y tecnológicos: Fomentar la comunicación de los hallazgos y desarrollos derivados de la actividad investigadora durante el periodo estival.

Fomentar la comunicación de los hallazgos y desarrollos derivados de la actividad investigadora durante el periodo estival. Fortalecimiento del desarrollo de la investigación y el posgrado nacional: Coadyuvar al crecimiento y solidez de los programas de especialización y la producción científica a nivel país.

Bienvenida

Durante el protocolo de apertura institucional, el Dr. Aguilar Garnica extendió un reconocimiento formal a los estudiantes seleccionados por su mérito académico, así como a los profesores investigadores de esta casa de estudios, quienes fungen como asesores y guías de los proyectos asignados.

El mensaje central se enfocó en la importancia de transformar esta estancia en una experiencia de aprendizaje activo y profundo.

La UAG proyecta que esta edición del verano de investigación resulte en una asimilación profunda de metodologías científicas por parte de los estudiantes.

“El objetivo institucional es proporcionar las herramientas necesarias para que el capital humano participante contribuya significativamente al progreso tecnológico”, expresó.