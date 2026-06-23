Ciudad Victoria, Tam.; 23 de junio de 2026. Al inaugurar el Curso-Taller “Manejo Eficiente de Ranchos para Mejorar la Productividad”, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó la importancia de la capacitación continua, la aplicación de nuevas tecnologías y el trabajo conjunto para fortalecer al sector ganadero del estado.

Acompañado del presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa y del subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, el rector señaló que esta actividad es una muestra de la sinergia que existe en Tamaulipas para impulsar a este sector.

“Esto no es de una sola persona o de una sola institución, es de que todos sigamos de la mano, así como lo estamos haciendo con el tema del gusano barrenador”, indicó, tras reafirmar que la alianza institucional entre la UAT, Gobierno del Estado y la Unión Ganadera es clave para seguir adelante y hacer frente a los grandes desafíos de la ganadería tamaulipeca.

En el evento realizado en el complejo ganadero de la UGRT, Dámaso Anaya puso a disposición de los productores la capacidad de los investigadores de la UAT, así como las alianzas que se sostienen con otras universidades para traer ponentes de clase mundial. “Estamos haciendo investigación aplicada en Tamaulipas. Es decir, las necesidades que cada uno de ustedes tenga en sus ranchos, nosotros las tenemos que hacer propias”, expresó.

Asimismo, luego de resaltar el papel de la ganadería de Tamaulipas como punta de lanza a nivel nacional, invitó a los productores a aprovechar el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) y la sala de deshueso acreditados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que la UAT pone a su disposición para la exportación de carne.