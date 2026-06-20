El recinto cinematográfico incorpora nuevas películas de ficción, cine de autor y propuestas infantiles para ampliar la experiencia de sus visitantes. Entre los títulos destacan producciones internacionales y obras de reconocidos creadores del séptimo arte.

La pantalla de la Cineteca Nacional Chapultepec continúa ampliando su oferta cinematográfica durante junio de 2026 con una selección de películas que reúne grandes estrenos, historias de autor y propuestas dirigidas a las nuevas generaciones de espectadores.

El recinto cultural incorporó a su programación títulos de distintas procedencias que buscan acercar al público a diferentes formas de narrar el cine, desde la ciencia ficción y el drama hasta la animación y los relatos familiares.

Entre las novedades destaca “El día de la revelación” (2026), la más reciente producción de Steven Spielberg, quien regresa con una historia de ciencia ficción que plantea preguntas sobre la humanidad, la percepción de la realidad y el impacto de un posible encuentro con vida extraterrestre.

La película explora cómo un acontecimiento extraordinario puede cambiar la forma en que las personas entienden el mundo y enfrentar nuevas interrogantes sobre el futuro.

Otro de los estrenos es “Romería” (2025), dirigida por Carla Simón, una propuesta cinematográfica que aborda temas como la memoria, los vínculos familiares y la búsqueda de identidad.

La cinta sigue el viaje de una joven que intenta reconstruir parte de su historia familiar, mientras descubre secretos relacionados con su pasado y sus raíces.

También forma parte de la programación “Franz” (2025), dirigida por Agnieszka Holland, una obra inspirada en la vida del escritor checo Franz Kafka.

La producción recorre distintos momentos de la vida del autor y presenta una mirada íntima sobre sus experiencias, conflictos personales y el contexto que influyó en su obra literaria.

La Cineteca Nacional Chapultepec también suma opciones para el público infantil con “Toy Story 5” (2026), nueva entrega de la popular saga animada que vuelve a explorar la relación entre la imaginación, los vínculos emocionales y los cambios tecnológicos en la vida cotidiana.

A la cartelera se integra además “Kiki: Entregas a domicilio” (1989), una obra del reconocido cineasta japonés Hayao Miyazaki, que presenta la historia de una joven aprendiz de bruja que inicia un camino de independencia acompañado de aprendizajes y nuevos retos.

La película destaca por su sensibilidad visual y por abordar temas como el crecimiento personal, la confianza y la adaptación a nuevas etapas de la vida.

Además de las funciones en sala, el Foro al Aire Libre ofrecerá de manera gratuita la serie audiovisual “¿De qué hablamos cuando hablamos de Jazz?”, una producción dirigida por Celina Aguilar dedicada a explorar la historia y evolución del jazz en México.

Con esta programación, la Cineteca Nacional Chapultepec fortalece su papel como punto de encuentro para distintos públicos, ofreciendo una cartelera diversa que combina estrenos internacionales, cine contemporáneo y obras clásicas.

La propuesta busca consolidar al recinto como un espacio donde el público pueda acercarse a diferentes culturas, narrativas y estilos cinematográficos durante todo el mes de junio.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas