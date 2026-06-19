La Selección Mexicana consiguió una victoria clave ante Corea del Sur en Guadalajara y confirmó su clasificación a la siguiente fase del Mundial. El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca el próximo 30 de junio.

México ya está en la siguiente ronda del Mundial 2026. La selección nacional logró imponerse por la mínima diferencia ante Corea del Sur en un partido intenso y cerrado, disputado ante miles de aficionados en el Estadio de Guadalajara.

El triunfo permitió que el conjunto mexicano asegurara su presencia en los dieciseisavos de final, sin depender del resultado de su próximo compromiso frente a Chequia dentro de la fase de grupos.

El encuentro estuvo marcado por la presión de ambas selecciones y por la dificultad para generar ocasiones claras frente al arco rival.

México encontró la diferencia en la segunda mitad luego de una falla del guardameta coreano Kim Seung-gyu, situación que fue aprovechada por el conjunto tricolor para abrir el marcador y conservar la ventaja hasta el final.

A pesar del error, el arquero asiático tuvo una destacada actuación posteriormente al evitar que México ampliara la diferencia con intervenciones importantes, incluyendo una atajada ante un disparo peligroso de Raúl Jiménez.

Corea del Sur intentó reaccionar en los minutos finales y consiguió acercarse con mayor peligro, pero la defensa mexicana resistió los ataques.

El portero Raúl Rangel volvió a ser determinante al realizar una intervención clave que mantuvo la ventaja para el equipo nacional.

Con este resultado, México presume una de las mejores noticias defensivas del torneo: su portería continúa sin recibir goles después de dos partidos disputados.

La victoria garantiza que México disputará los dieciseisavos de final el 30 de junio en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

El rival todavía está por definirse, pero el equipo mexicano llegará con confianza tras superar una prueba complicada ante una selección coreana que exigió intensidad y concentración durante los 90 minutos.

La afición mexicana mantiene ahora la expectativa sobre el cierre de la fase de grupos y el camino que seguirá el combinado nacional en busca de avanzar lo más lejos posible en la justa mundialista.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas