La exposición “Posada. Cartografía de un cronista” reúne cerca de 300 piezas para mostrar nuevas lecturas sobre el grabador mexicano.

La muestra celebra la vigencia del creador de imágenes icónicas de la cultura popular y forma parte del programa cultural previo al Mundial.

El legado de José Guadalupe Posada vuelve a ocupar un lugar central en la escena cultural mexicana con la reapertura del Museo Nacional de la Estampa (Munae), donde fue inaugurada la exposición “Posada. Cartografía de un cronista”, una muestra que busca revelar nuevas facetas del artista que transformó la manera de representar la vida cotidiana del país.

La exhibición está dedicada al grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, reconocido como una figura fundamental de la cultura visual nacional, y presenta una mirada renovada sobre su trabajo, más allá de sus imágenes más conocidas.

La reapertura del recinto, tras un proceso de remodelación, incorpora esta exposición como parte de las actividades culturales vinculadas con el Mundial, con el objetivo de acercar al público una visión más amplia del arte mexicano.

Aunque su nombre suele relacionarse con “La Calavera Garbancera”, imagen que posteriormente inspiró a Diego Rivera para crear la famosa Catrina, la muestra propone explorar otros aspectos de su trayectoria artística.

La exposición destaca su relación con la música popular, los cancioneros, las representaciones religiosas y temas sociales que reflejaron la realidad de México durante finales del siglo XIX y principios del XX.

Curadores de la muestra explicaron que el recorrido busca presentar a Posada como un cronista visual capaz de narrar acontecimientos, costumbres y problemáticas sociales a través del grabado.

El público podrá apreciar alrededor de 300 obras provenientes de importantes acervos, entre ellos los del Museo Nacional de la Estampa, el Museo José Guadalupe Posada de Aguascalientes y el Museo Posada de Coyoacán.

La selección permite recorrer distintas etapas de la producción del artista y entender la evolución de un creador que convirtió la gráfica en una herramienta de comunicación cercana a la sociedad.

Además, el museo complementará la exposición con talleres de gráfica y actividades especiales para acercar al público a las técnicas utilizadas por Posada.

Como parte de la programación, se realizarán recorridos guiados denominados “La ruta Posada”, con visitas a espacios relacionados con la vida y obra del artista en la Ciudad de México.

La intención es recuperar la memoria de los lugares donde desarrolló parte de su trabajo y mostrar cómo su producción continúa dialogando con nuevas generaciones.

A más de cien años de su fallecimiento, José Guadalupe Posada mantiene una presencia vigente gracias a imágenes que siguen formando parte de la identidad cultural mexicana y que continúan inspirando expresiones artísticas contemporáneas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas