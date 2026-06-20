La agrupación juvenil presentará el programa “Variaciones Enigma” con obras de Elgar, Britten y Copland, bajo la dirección del maestro Neal Stulberg. Los conciertos gratuitos acercarán al público al universo de las variaciones musicales en escenarios culturales de la Ciudad de México.

La música se convertirá en un juego de descubrimiento durante el último fin de semana de junio, cuando la Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCh) presente un programa dedicado a revelar los secretos que esconden algunas de las grandes obras del repertorio orquestal.

Bajo el nombre “Variaciones Enigma”, la agrupación perteneciente al Sistema Nacional de Fomento Musical ofrecerá dos presentaciones especiales en las que el público podrá conocer cómo los compositores transforman una idea musical a través del ritmo, la armonía, los timbres y las distintas posibilidades sonoras de una orquesta.

La dirección estará a cargo de Neal Stulberg, pianista y conductor estadounidense, además de profesor y director de estudios orquestales en la Escuela de Música Herb Alpert de la University of California, Los Angeles (UCLA), quien participará como parte de los intercambios académicos y artísticos impulsados con la joven agrupación mexicana.

El repertorio contempla piezas de tres figuras fundamentales de la música de concierto: Aaron Copland, Benjamin Britten y Edward Elgar.

Entre las obras seleccionadas destaca “Suite Primavera en los Apalaches”, de Copland, una composición reconocida por su riqueza orquestal y por la manera en que desarrolla variaciones a partir de elementos de la música tradicional estadounidense.

También se interpretará “Guía de orquesta para jóvenes”, de Britten, una pieza creada para acercar al público al funcionamiento de una orquesta mediante la exploración individual de las familias instrumentales y sus características.

El cierre del programa estará dedicado a “Variaciones Enigma”, op. 36, de Edward Elgar, una de las obras más representativas del repertorio sinfónico de finales del siglo XIX.

La composición mantiene un elemento de misterio debido a que cada variación fue dedicada por Elgar a personas cercanas mediante iniciales y referencias ocultas, creando una especie de acertijo musical que durante años despertó la curiosidad de especialistas y aficionados.

Además de los retratos musicales incluidos en la partitura, la obra conserva un llamado “enigma invisible”: una melodía escondida que nunca aparece de forma directa y que ha generado diversas interpretaciones a lo largo del tiempo.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez llevará este programa al Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes y al Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos.

Las funciones se realizarán el 27 y 28 de junio de 2026, con horarios de 13:30 y 13:00 horas, respectivamente. El acceso será gratuito para quienes deseen acercarse a una experiencia musical donde la interpretación y el descubrimiento serán protagonistas.

Con este programa, la OECCh reafirma su papel como espacio de formación para nuevas generaciones de músicos y como puente entre el público y las grandes obras de la música orquestal.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas