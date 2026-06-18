Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 18 de 2026– Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, reconoció a los tres estudiantes tamaulipecos que participaron en las ceremonias protocolarias de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se efectúa en nuestro país.

El titular del sector educativo recibió en sus oficinas a Ian Alexander Manzano Martínez, Axcel Matías Jaramillo Chávez y Ángel Gerardo González Sánchez, quienes obtuvieron esta oportunidad al haber conformado el equipo de fútbol de la Escuela Primaria “Antonio Álvarez Berrones”, de Ciudad Victoria, y quedar campeones del Torneo Nacional de Fútbol Escolar 2024-2025, organizado por la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT).

Los tres estudiantes y futbolistas fueron felicitados por las autoridades educativas al haber representado a nuestro país en esta justa internacional, como resultado de sus éxitos deportivos en las canchas de fútbol y por convertirse también en un ejemplo para niñas, niños y jóvenes tamaulipecos. Además, recibieron una tablet para apoyar su formación educativa.

Valdez García exhortó a Ian Alexander, Axcel Matías y Ángel Gerardo a continuar su crecimiento tanto en las aulas como en el deporte; a seguir desarrollando su talento, manteniendo su disciplina y el trabajo en equipo, para continuar alcanzando éxitos en su vida.

Felicitó también a sus madres y padres por apoyar la pasión que sus hijos sienten por el deporte, así como a sus entrenadores por contribuir al desarrollo de su talento y habilidades en el fútbol. Destacó además que este éxito es resultado de la visión integral que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de una política social y educativa que está construyendo una sociedad más justa, más humana y con mayor bienestar para todas y todos los tamaulipecos.