El operativo preventivo se implementó para garantizar la seguridad de asistentes y personal del DIF Tamaulipas durante la jornada encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Tula, Tamaulipas.- Con el objetivo de brindar condiciones de seguridad y tranquilidad a la población, elementos de la Guardia Estatal desplegaron un operativo preventivo durante el desarrollo del Corredor de la Salud del Sistema DIF Tamaulipas, realizado en el Barrio El Jicote del municipio de Tula.

Como parte de las acciones de vigilancia, el personal de seguridad efectuó recorridos preventivos dentro y fuera del área donde se llevaron a cabo las actividades, además de implementar patrullajes a pie tierra para mantener presencia y atención inmediata ante cualquier eventualidad.

El dispositivo tuvo como finalidad proteger la integridad de las familias asistentes, así como del personal que participó en esta jornada de servicios y atención social impulsada por el DIF Tamaulipas.

El evento contó con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien encabezó el arranque de las actividades junto con la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, además de autoridades estatales y municipales.

La Guardia Estatal mantiene acciones de proximidad y prevención en distintos puntos del estado, fortaleciendo la coordinación con instituciones públicas para generar entornos seguros durante eventos sociales y comunitarios.