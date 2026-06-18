Aldama, Tamaulipas. Junio 18 de 2026– En una acción coordinada entre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, dio inicio el programa “Volver a Crecer”, estrategia que permitirá a los deudores de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo acceder a la liberación de sus gravámenes y recuperar su capacidad de financiamiento.

Durante el arranque del programa en el municipio de Aldama, Juan Báez Rodríguez, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural y representante del titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, destacó que este proceso brinda certeza jurídica a las y los productores beneficiarios, además de abrirles la posibilidad de volver a ser sujetos de crédito para fortalecer sus actividades productivas.

“Esta liberación de adeudos representa una nueva oportunidad para miles de productores del campo tamaulipeco, al permitirles regularizar su situación financiera y acceder nuevamente a esquemas de financiamiento que impulsen el desarrollo de sus unidades de producción”, señaló.

El programa contempla la condonación total de adeudos para mujeres con créditos de hasta 400 mil pesos y para hombres con adeudos de hasta 250 mil pesos, facilitando así la regularización de miles de productores afectados por el cierre de la extinta institución financiera.

En esta primera jornada, realizada con el respaldo de la presidenta municipal de Aldama, Noemí Sosa, se atendió a 85 productores, de los cuales 55 son mujeres, quienes recibieron sus cartas de liberación, quedando oficialmente libres de sus compromisos financieros.

Báez Rodríguez informó que las acciones continuarán en Aldama y se extenderán a municipios como Altamira, González, San Fernando y la región norte del estado, con el objetivo de acercar este beneficio a los más de 8 mil 600 productores tamaulipecos que forman parte de la cartera de la Financiera Nacional de Desarrollo en liquidación.

Destacó que este avance es resultado de las gestiones realizadas por el gobernador del estado para acercar soluciones directamente a las comunidades rurales y garantizar que los beneficios lleguen hasta donde viven y trabajan las y los productores.

Por su parte, Juvencio Camacho Díaz, coordinador regional norte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), señaló que Tamaulipas se encuentra entre las entidades más beneficiadas por esta estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo propósito es contribuir a la reactivación económica del sector rural mediante la regularización de créditos.

Con el programa “Volver a Crecer”, los gobiernos federal y estatal refrendan su compromiso de apoyar a las familias productoras del campo, fortalecer la actividad agropecuaria y generar mejores condiciones para el desarrollo rural en Tamaulipas.

Durante la reunión participaron Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de la SADER en Tamaulipas; Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional; Francisco Aguirre Pace, jefe del Programa de Planeación de la SADER; Jesús Figón Domínguez, jefe del CADER en Aldama; además de productores beneficiados.