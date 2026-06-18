El Mante, Tamaulipas.Junio 18 de 2026- Con el propósito de ampliar la cobertura de atención a las personas y familias vinculadas a la movilidad humana, el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), puso en marcha una nueva Oficina Regional en el municipio de El Mante, acercando servicios especializados a una de las regiones con mayor tradición migratoria del estado.

Durante el acto inaugural, el director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó que esta nueva sede representa un paso importante para fortalecer la presencia institucional del Gobierno del Estado y brindar atención más cercana, eficiente y oportuna a las personas migrantes y sus familias.

Señaló que la apertura de esta oficina responde al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de construir un gobierno humanista, sensible y cercano a la gente, capaz de atender las distintas realidades que enfrentan las comunidades con vínculo migrante.

“La movilidad humana forma parte de la historia y de la vida cotidiana de miles de familias de esta región. Por ello, acercamos servicios y acompañamiento especializado para garantizar que las personas encuentren orientación y respaldo institucional en sus procesos y necesidades”, expresó Rodríguez Alvarado.

La nueva Oficina Regional brindará orientación y apoyo en temas relacionados con reunificación familiar, doble nacionalidad para niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, gestión de pasaportes estadounidenses, regularización migratoria, reconocimiento de la condición de refugio, acceso a programas sociales, certificación de habilidades para personas repatriadas y trámites para el acceso a pensiones y beneficios derivados del trabajo realizado en los Estados Unidos, entre otros servicios.

Asimismo, permitirá fortalecer la atención a personas tamaulipecas retornadas, familias receptoras de remesas, comunidades binacionales y ciudadanos con familiares radicados en el extranjero, facilitando el acceso a información y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Rodríguez Alvarado destacó que estas instalaciones también reforzarán la vinculación institucional con la diáspora tamaulipeca establecida en los Estados Unidos, ampliando la capacidad de respuesta del Gobierno de Tamaulipas para atender las necesidades de quienes mantienen lazos familiares, económicos, sociales y culturales con la entidad.

“Para esta administración, las fronteras no limitan el compromiso público. Nuestro deber es acompañar a las y los tamaulipecos dondequiera que se encuentren, así como a sus familias y comunidades de origen”, subrayó.

Por su parte, la presidenta municipal de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza, reconoció la relevancia de esta acción al considerar que representa una respuesta concreta a las necesidades de una región históricamente vinculada a los procesos migratorios, acercando servicios especializados y atención directa a quienes más lo requieren.

Durante la inauguración estuvieron presentes la diputada federal Blanca Narro Panameño; el diputado local Alberto Moctezuma Castillo; Felipe Salinas Villasana, representante del secretario general de Gobierno; la directora general de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Lorena Perales Salinas; la directora general del ITABEC, Norma Leticia Ábrego Lerma; así como representantes de la CODHET, del Instituto de Defensoría Pública del Estado, de la Coordinación Regional de Becas para el Bienestar y familias con vínculo migrante de la región.