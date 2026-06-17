Con monitoreo especializado, capacitación y trabajo coordinado, se fortalece la detección temprana de riesgos sanitarios para conservar esta especie y proteger la vida silvestre de Tamaulipas

Abasolo, Tamaulipas.Junio 17 de 2026– Como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la protección de la biodiversidad en el estado, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, encabezada por su vocal ejecutivo Eduardo Rocha Orozco, participó en un monitoreo epidemiológico para detectar oportunamente la presencia del gusano barrenador en ejemplares de paloma ala blanca.

Las actividades se desarrollaron en el Área Natural Protegida Colonia de Anidación Parras de la Fuente, ubicada en el municipio de Abasolo, donde personal de la Comisión trabajó de manera coordinada con especialistas de OIRSA, CPA-SENASICA y el Equipo de Monitoreo en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs).

Eduardo Rocha Orozco destacó que la vigilancia preventiva es una herramienta fundamental para preservar la salud de la fauna silvestre y fortalecer los programas de conservación que se desarrollan en Tamaulipas.

Durante la jornada se realizaron actividades de monitoreo, capacitación y difusión dirigidas al personal involucrado en el manejo y conservación de especies, además de la entrega de señalética informativa en el ejido Gildardo Magaña.

Asimismo, especialistas compartieron información sobre el ciclo biológico de la mosca del gusano barrenador, los mecanismos de detección temprana y los procedimientos para la toma de muestras, fortaleciendo la vigilancia pasiva en la región.

El vocal ejecutivo señaló que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de conservación impulsada por el Gobierno de Tamaulipas para proteger los ecosistemas y las especies que integran el patrimonio natural de la entidad.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con instituciones estatales, federales y organismos especializados para fortalecer la conservación y protección de la vida silvestre en el estado.