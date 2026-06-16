Seis menores fueron trasladados a un hospital tras resultar afectados durante el receso escolar en un plantel de Matamoros, Coahuila

MATAMOROS, Coahuila.– Momentos de alarma se vivieron este martes en la Escuela Secundaria Técnica No. 26 “Reparto Agrario 13 de Noviembre”, ubicada en el ejido El Manantial, luego de que un enjambre de abejas atacara a varios estudiantes durante el horario de recreo.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía cuando decenas de alumnos se encontraban en las áreas de convivencia del plantel. De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, un balón habría golpeado accidentalmente un panal, provocando que los insectos reaccionaran de forma agresiva y atacaran a quienes se encontraban cerca.

La situación generó momentos de tensión entre estudiantes, maestros y personal escolar, quienes solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja para atender a los menores afectados y controlar la situación.

Las autoridades confirmaron que 17 estudiantes sufrieron picaduras, mientras que seis de ellos fueron trasladados al Hospital General de Torreón para recibir atención médica especializada y descartar complicaciones derivadas del ataque.

Asimismo, un estudiante acudió por sus propios medios a una unidad médica para valoración, mientras que una persona presentó una reacción alérgica severa, siendo el caso de mayor consideración. No obstante, se informó que fue estabilizada oportunamente y se encuentra fuera de peligro.

La coordinadora regional de Protección Civil, Claudia Verónica González Díaz, señaló que tras la emergencia se implementaron medidas para resguardar a la comunidad estudiantil y evitar nuevos riesgos dentro de la institución.

Las autoridades continuarán evaluando la zona para garantizar la seguridad de alumnos y personal docente antes de reanudar las actividades con normalidad.