Cd. Victoria, 13 de junio de 2026.– En una jornada de apoyos al sector rural de Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del Sistema DIF Victoria Lucy de Gattás encabezaron la entrega de más de 750 despensas del programa Voluntad de Ayudar a las familias.

En la plaza principal del ejido La Misión congregados cientos de beneficiarios de Aquiles Serdán, Laborcitas, Libertad y La Presa, recibieron el apoyo alimentario que brinda bienestar a sus familias resultando del trabajo solidario del Sistema DIF Tamaulipas, DIF Victoria y la presidencia municipal.

Son acciones que marcan la diferencia para las familias que realmente lo necesitamos; aseguró la Sra. Angélica Dimas beneficiaria del ejido La Presa, quien reconoció a Lucy de Gattás y al presidente municipal Eduardo Gattás Báez por ser ejemplo de liderazgo y humanismo.

Por su respaldo, su sensibilidad y su compromiso con los sectores más vulnerables, la Sra. Lucy de Gattás expresó su agradecimiento a la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas; gracias por hacer posible que esto suceda.

Voluntad de Ayudar a las familias es un proyecto que ayuda a quien más lo necesita, principalmente al último de la fila; manifestó el alcalde Eduardo Gattás en esta segunda entrega a los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y en período de lactancia, niñas y niños de 6 a 2 años de edad.