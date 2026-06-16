Agencia ANTAM.

Reynosa, Tamaulipas.— La coincidencia entre la celebración del Día del Padre y la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejará una derrama económica superior a los 230 millones de pesos en Reynosa, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local.

El presidente del organismo empresarial, Gildardo López Hinojosa, indicó que se prevé un incremento significativo en la actividad comercial, turística y de servicios durante este fin de semana, impulsado por las reuniones familiares y el interés generado por los encuentros mundialistas.

Señaló que la combinación de ambas celebraciones representa una oportunidad excepcional para el comercio formal, al incentivar el consumo en diversos sectores económicos.

“Las familias aprovecharán la fecha para reunirse y seguir los partidos del Mundial, lo que se traducirá en una mayor afluencia de clientes y un importante movimiento económico para los negocios locales”, afirmó.

Entre los giros con mayor dinamismo destacan carnicerías, supermercados, tiendas de conveniencia, departamentales y de regalos, así como establecimientos de ropa y calzado para caballero, perfumerías, electrónica, restaurantes, bares, centros de entretenimiento y artículos deportivos.

López Hinojosa anticipó un repunte en la demanda de carnes para asar, alimentos preparados, botanas, bebidas y productos de consumo inmediato, debido a los festejos organizados para el fin de semana.

Asimismo, destacó que la derrama proyectada supera ampliamente la de un periodo ordinario, lo que favorecerá especialmente a las pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio y los servicios.

Ante este panorama, el líder empresarial hizo un llamado a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos formales para fortalecer la economía local y respaldar la generación de empleos.

Finalmente, sostuvo que cada compra en negocios establecidos contribuye al crecimiento de Reynosa y permite consolidar a las empresas familiares que sostienen gran parte de la actividad productiva del municipio.