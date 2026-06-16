A través de esta actividad, se brindan herramientas para la gestión del estrés a mujeres privadas de la libertad.

Altamira, Tamaulipas.- Resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y la sociedad civil organizada para lograr una reintegración efectiva de las personas privadas de la libertad (PPLs), se llevó a cabo en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Altamira una conferencia denominada ‘’La importancia de la actividad física en reclusión’’.

Esta actividad estuvo a cargo de la Asociación Civil Mujeres con Ilusión de Crecer y fue dirigida a la población femenil del centro a quienes se les proporcionó información respecto a cómo enfrentar eventos emocionales que impactan en su salud mental al encontrarse privadas de la libertad.

Para ello, se realizaron diferentes técnicas del manejo del estrés mediante ejercicios físicos, que abarcaron desde control de respiración, estiramiento, ejercicios de acondicionamiento físico hasta baile; asimismo, al término de dicha actividad, las PPLs recibieron por parte de las ponentes la donación de productos de higiene personal.

Como agradecimiento a su participación como facilitadoras, la directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero entregó un reconocimiento a las integrantes de Mujeres con Ilusión de Crecer, A.C., Karla Evelia Villalta Zaragoza e Isabella Moran Zamudio, reiterando la apertura de la SSPT para seguir colaborando con los diferentes sectores de la sociedad en pro de la población penitenciaria.