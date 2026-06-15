Elementos de Apoyo Carretero brindaron seguridad durante la atención del incidente; no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a la vialidad.

Mainero, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó apoyo y seguridad a conductores involucrados en un hecho de tránsito registrado sobre la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, a la altura del municipio de Mainero.

Durante recorridos de vigilancia, elementos comisionados a la Estación Segura Magueyes localizaron dos vehículos a un costado de la cinta asfáltica, en el kilómetro 108 de esta vía federal, los cuales presentaban indicios de haber participado en un derrape.

Tras la revisión del área, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni obstrucciones a la circulación.

Los elementos de la Guardia Estatal permanecieron en el sitio para brindar seguridad preventiva y asistencia mientras se esperaba la atención correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró el llamado a los automovilistas a conducir con precaución y respetar las medidas de seguridad vial durante sus trayectos.