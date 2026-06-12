Matamoros, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró que ninguna escuela pública puede condicionar la entrega de documentos oficiales al pago de cuotas voluntarias, aportaciones escolares o gastos relacionados con ceremonias de graduación.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, señaló que la educación pública debe garantizar el acceso a los documentos académicos de las y los estudiantes sin importar la situación económica de sus familias.

El funcionario enfatizó que la falta de pago de festejos de graduación o de aportaciones voluntarias no puede ser utilizada como argumento para retener certificados, boletas u otra documentación oficial.

“Los documentos oficiales deben entregarse sin condicionamientos. Ningún estudiante puede ser afectado por no cubrir cuotas o gastos relacionados con celebraciones escolares”, puntualizó.

Asimismo, hizo un llamado a directivos y comités escolares para que las ceremonias de fin de cursos se desarrollen de manera sencilla y accesible, evitando gastos excesivos que representen una carga económica para las familias.

Valdez García recordó que, además de los gastos propios del cierre del ciclo escolar, los hogares deben prepararse para el próximo regreso a clases, lo que implica la compra de útiles, uniformes y otros materiales educativos.

Durante su visita a Matamoros, también destacó la participación de estudiantes tamaulipecos en actividades paralelas al Mundial de Futbol 2026. Resaltó el triunfo de alumnos del CBTis 135 de Matamoros, quienes representaron a Tamaulipas y obtuvieron el campeonato en el denominado Mundialito Social de nivel medio superior.

Indicó que los jóvenes serán reconocidos próximamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya durante una ceremonia oficial en Ciudad Victoria.

La Secretaría de Educación reafirmó que continuará impulsando acciones para fortalecer una educación inclusiva, humanista y con igualdad de oportunidades para todas y todos los estudiantes del estado.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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